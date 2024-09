Mientras Angelina Jolie cuida a su hijo enfermo, Brad Pitt hace extravagante regalo a su nueva novia

La presunta imprudencia de Pax, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, lo llevó al hospital tras sufrir un aparatoso accidente en su bicicleta eléctrica contra un camión hace un mes y medio en Los Ángeles, Estados Unidos. El joven de 20 años volvió a aparecer tras su choque. Asistió el fin de semana pasado al Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá.

El irreverente chico acompañó a su madre en el estreno de la película “Without Blood”, que fue dirigida y escrita por Jolie y que está basada en la novela homónima de Alessandro Baricco. Las marcas que le quedaron en el rostro no fueron limitantes para que sonriera y se mostrara feliz al lado Angelina y el resto de los actores de la cinta.

Angelina Jolie reaparece junto a su hijo Pax pero este detalle en su rostro se llevó las miradas Pax, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sufrió un accidente que le dejó marcas en la cara ( Monica Schipper/EveryStory2024 / Robin Marchant /Foto: Getty Images)

Pax estuvo recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos por una semana. Angelina jamás se separó de su lado, al igual que sus cinco hermanos. La familia entera estaba agradecida con los socorristas por la rápida acción, lo que permitió que aún conservara la vida y sin muchas consecuencias.

El segundo hijo de la actriz no tenía el casco puesto mientras conducía en su bici por una zona muy concurrida de la ciudad, por lo que sufrió una grave contusión cerebral, que no pasó a mayores y de la que afortunadamente se recuperó. Sin embargo, esta no sería la primera vez que está involucrado en un accidente de tránsito.

Una fuente revelo a TMZ que la ganadora del Óscar quiere ayudar a su hijo, pues ‘no es genial. Pax es un niño con problemas y Angelina está haciendo todo lo posible para ayudarlo”.

Mientras el hijo se recupera, Brad Pitt se da la gran vida

Recientemente el actor Brad Pitt confirmó que su corazón está ocupado por Inés de Ramón, una empresaria de joyería, que es 29 años menor que él. Ella es la primera pareja estable que se le conoce tras separarse de Jolie en el 2016. La pareja hizo su debut en el Festival de Venecia, a inicios de mes. La pareja se conoció en el 2022.

Él, de 60 años, está enfocado en ser feliz. Desde que comenzó septiembre, la pareja ha paseado tomada de la mano por las calles de Nueva York, en la antesala a la Semana de la Moda de esta ciudad. Ambos fueron captados en un restaurante y otros lugares muy enamorados y seguros. Por supuesto que hubo un detalle que no pasaron por alto los paparazzi: un collar de diamantes con la letra I, de Inés, que el actor lució en honor a ella.

Esto fue duramente criticado, ya que mientras él disfruta su vida, es Angelina quien ha hecho frente a la situación que aún vive Pax. En su momento, la estrella de Hollywood contó que se sintió “desconsolado” por quedar fuera de la situación.