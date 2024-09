Hijo de Mayito reveló la difícil situación que vivió al ser llamado “hijo de Paco”

Mientras Mario Bezares está buscando ser el último en salir del reality show “La casa de los famosos México”, en s segunda temporada, afuera se estaba estrenando la docuserie “El Show, Crónica de un asesinato”, que recoge los testimonios de cómo fueron esos momentos antes, durante y después de la muerte del presentador de televisión, Paco Stanley, en 1999.

Stanley fue asesinado de cuatro disparos en la cabeza, sicariato en el que un transeúnte también falleció, y otras tres personas quedaron heridas, entre ellas Jorge Gil. Este hecho impactó a México, por Paco era muy querido por la audiencia.

A Mario, junto con Paola Durante, los señalaron de ser los autores intelectuales del homicidio, por lo que fueron detenidos. Al parecer él se contradijo en su testimonio. La Procuraduría seguía una línea de investigación que señalaba a Paco Stanley como presunto distribuidor de droga y colaborador en lavado de dinero.

Y si yo como hijo, me metí a internet y dudé de su verdad, qué va a hacer una persona que no tenga nada que ver ellos. El morbo y la gente me pusieron un filtro, me pusieron una cara que ni siquiera es mía. Ellos nada más quieres saber si soy el hijo de Mario Bezares o no Partir desde el punto de que yo no soy hijo de ese señor, y la verdad no cambiaría a mis papás por nada en e mundo jamás.

Mayito pasó dos años en la cárcel, hasta que un juez dictaminó que no consiguieron la acreditación de su responsabilidad en el asesinato. Ahora, recientemente, Amazon Prime estrenó la serie “¿Quién lo mato?”, por lo que el exconductor e TV y su esposa demandaron a la compañía porque “constituye un daño moral a su imagen y la vida de su familia”.

La difícil situación que vivió el hijo de Mayito al ser llamado “hijo de Paco”

Alan Bezares era un bebé cuando fue sometido al escarnio público por Paco Stanley en pleno programa televisivo cuando afirmó en una broma muy pesada, que él era su padre. Pero, fue ya cuando estaba mucho mayor que se enteró de este vergonzoso episodio.

A través de la docuserie “El Show: Crónica de un asesinato”, de cinco capítulos, que expresó cómo descubrió todo. Inició cuando alguien lo molestó con el tema. “Y nada más me dice: ‘Estás enojado de que tu papá no es tu papá’, ¿Cómo que mi papá no es mi papá? No me dijo nada más, sólo me dijo eso”, recordó Alan.

Pero, no solo se enteró de esto, sino de que su padre había estado en prisión acusado de homicidio. Su mundo se cayó. “Como niño te metes a Google, te quedas en la madrugada y viendo todo lo que encuentres. Es como si tu corazón estuviera así (rompiéndose), ¿quién es mi familia?”.

Todo ocurrió cuando apenas tenía 11 años: “Si yo como hijo me metí a Internet y dudé, qué va a pensar alguien que no tiene nada que ver con ellos. El morbo, la gente, me pusieron un filtro, una cara que no es mía. Partir del punto de que no soy hijo de ese señor y que mi mamá no es ninguna pu..., no cambiaría a mis papás por nada en el mundo, jamás”.