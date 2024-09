Ella es Gaby Ramírez, la conductora y exnovia de Adrián Marcelo: esta es la razón por la que terminaron

Adrián Marcelo fue uno de los participantes más controversiales de la edición 2024 de La Casa de Los Famosos México. Su salida la solicitaban a gritos los espectadores del reality show por su comportamiento calificado como “misógeno y violento” que trajo como consecuencia la renuncia de más de 8 patrocinantes del programa.

Tras la renuncia de el exintegrante del reality, quien mantuvo roces con algunos de los participantes, como Arath de la Torre y Gala Montes, su vida amoroso se ha tornado interesante para mucho de los seguidores de las redes sociales. El influencer tuvo una relación con la conductora de Enamorándonos, Gaby Ramírez, y todos quieren saber qué fue lo que pasó con esta pareja que no funcionó.

En los últimos años, ni Adrián ni Gaby hablan de lo que fue su relación, pero en su momento fue muy comentada en Monterrey porque les dieron foco en Multimedios, donde ambos trabajaban.

Todo inició con Las Meseritas

Según el portal Chismecito, ocurrió hace aproximadamente 8 años cuando la conductora saltó a la fama como parte del elenco de Las Meseritas del programa Acábatelo, de Mario Bezares. El concepto era de una cafetería donde Mayito era el titular y todo el elenco ‘trabajaba’ como parte del equipo que atendía el negocio.

El youtuber visitó este programa en reiteradas oportunidades por su gran amistad con Bezares y tiempo después ambos compartían pantalla. Por las mismas razones, no fue coincidencia que Adrián y Gabriela se conocieran y una cosa llevara a la otra.

Al público le gustó la forma de ser de Marcelo y Ramírez y empezó a correrse el rumos de que estaban saliendo. La dupla de ambos los convirtió en parte de los favoritos del canal.

Tras un tiempo, comenzaron a subir fotos juntos, a hacer videos y en los programas siempre los hacían estar muy cerca, así que cada vez era más evidente que sí mantenían un romance, aunque nunca fue formal, sólo se trató de una que otra cita.

Pero el idilio duró pocos meses y ninguno ofreció más detalles al respecto, pero se decía que siempre estuvieron implicados sus exnovios.

¿La ruptura por distancia o por Karina?

Fue en el programa en SNSerio que le preguntaron a Adrián cuál fue el motivo de su ruptura con Gaby Ramírez, a lo que él aseguró que fue debido a que se dio cuenta de que tenía sentimientos por su entonces exnovia, Karina Puente, quien hoy es su esposa.

“Hubo una temporada en la que yo no tenía novia y ella no tenía novio. Salimos un rato en plan de amigo y no tan amigos, así como de esas veces que no son tan amigos, pero sí eres amigo, entonces... pues lo intentamos. Después, me fui de viaje y en ese examen de reflexión, vi que tenía sentimientos por mi expareja”, contó.

Big Neurosis ofreció otra versión de lo que pasó, y apuntaba a que, en realidad, la relación ya no pudo ser por la distancia. El luchador aseguró que, más bien, Gaby se cambió de ciudad y tuvieron que ‘romper’, eso llevó al influencer a regresar con su ex, Karina.

Adrián Marcelo está casado con Karina, quien hizo polémica por defenderlo de lo que hacía dentro de La Casa de los Famosos. Por su parte, Gaby Ramírez prefiere no hablar abiertamente de su vida amorosa.