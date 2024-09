Después de perder la prueba de líder, Gala Montes y Brigitte hicieron algo que el público no puede perdonar

La Casa de los Famosos México está a punto de llegar a su fin y no deja de generar polémica, pues esta vez han enfurecido al público tras la reciente prueba de líder.

PUBLICIDAD

Fue Agustín Fernández quien ganó la prueba de líder por tercera semana, pero en redes lo acusan de haber hecho trampa y han estallado contra el reality.

Y es que aseguran que Karime fue quien ganó esta prueba que consistía en que tenían que transportar los ingredientes para armar una hamburguesa y colocarlos en un orden específico.

En redes circula un video e imágenes donde se ve que Karime armó su hamburguesa primero que Agustín, e incluso Arath de la Torre y Gala protestaron y aseguraron que hubo trampa y que las reglas no fueron explicadas con claridad.

“Está bien, si así son las reglas. No me quedaron claras a mí. Es la primera vez que me encabrono en el reality, no es con ustedes, es con las reglas, no las entendí”, dijo Arath molesto.

Mientras que Gala fue descalificada por tomar algunos ingredientes con sus manos y aseguró. “A mí no me especificaron cómo portar los ingredientes. Es que esto es de trampa. Nunca explican bien los juegos”.

Después de perder la prueba, Gala y Brigitte hicieron algo que el público no puede perdonar

Sin embargo, luego que Karime perdiera la prueba, dejando al Team Mar en peligro, ya que fue Agustín quien ganó y tiene inmunidad y el poder de salvar a alguien, y seguramente salvará a Sian, teniendo que salir alguien de Mar este domingo, Gala y Brigitte hicieron algo que en redes no les perdonan.

PUBLICIDAD

Y es que las concursantes se sentaron con Agustín y Sian en las sillas del césped a hablar como si nada hubiera pasado, lo que indignó a muchos.

“Acaba de haber una gran injusticia, Karime dejó todo en la prueba para que nadie de Team Mar se fuera, Arath regañado por alzar la voz ante las trampas, y ¿ellas están así?, que decepcion”, “Gala haciendo lo que tanto criticaba”, “ahora Gala hace que todo se trate de ella, que horror”, “ahora si ya no puedo con esas dos, están muy confiadas de salvarse”, “mínimo esperaba más lealtad y empatía de estas dos”, “en vez de ir a apoyar a Karima, están con estos dos”, “no entiendo a Gala y Bri, esto es inaceptable”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Aunque Agustín ganó la prueba, perdió el beneficio de la suite, pues fue clausurada, pero mantiene la inmunidad y el poder de salvación.