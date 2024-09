Ellos han sido las parejas de Briggitte Bozzo: ¿a quiénes ha conquistado la actriz?

Briggitte Bozzo se consolidó como una de las actrices más prometedoras en la televisión mexicana con su talento, pero su participación en La casa de los famosos México 2 ha elevado su fama.

En su paso por el programa de telerrealidad de TelevisaUnivisión, la carismática estrella se ha abierto sobre la violencia de la que ha sido víctima en sus pasadas relaciones sin revelar nombres.

¿Quiénes han sido las parejas de Briggitte Bozzo?

Todo eso ha aumentado la curiosidad del público por saber quiénes han sido las parejas que la artista de 23 años antes de entrar a la casa del popular reality show. Por eso, a continuación, te contamos.

Conrado Villagra

La única pareja que Briggitte Bozzo ha tenido de forma oficial es el modelo argentino Conrado Villagra. Los famosos tuvieron una relación desde el año 2019 hasta 2022, pero todo terminó mal.

Y es que Villagra acusó a la venezolana de infidelidad, lo cual ella negó. En LCDLFMX 2, hizo fuertes revelaciones sobre una relación de tres años con un “narcisista” y todo apunta a que se trata de él.

“No quería que viera a mi mamá, que viera a mis amigas Yo estaba en mi momento de crecimiento en redes sociales y subió conmigo. Estábamos creando una familia supuestamente hasta que en un punto se volvió supermanipulador”, relató.

“Le pagué todo hasta que me harté porque ya había mucha violencia verbal, me hacía sentir muy mal”, agregó. “Él dijo que yo le fui infiel en redes sociales, pero jamás le fui infiel. Se le hizo muy fácil prender un en vivo y decirlo... A mí no me gusta dañar a los demás y yo me quedé callada”.

Stefano Khusrevi

Tras su noviazgo con Villagra, inició un romance con el influencer venezolano Stefano Khusrevi. En el reality, contó que salió con un connacional por un mes y medio que la agredió sexualmente.

También compartió que los grabó teniendo relaciones sin su permiso y publicó el video. Aunque no mencionó nunca el nombre, por las características que compartió, el público cree que es el mismo.

“Después salí con un venezolano, durante un mes y medio, algo que me pega es que él publicó un video sexual… Se le hizo fácil y un día me grabó en su casa sin mi consentimiento en su casa, yo no sabía…”, reveló. “Antes de entrar aquí hice la denuncia…”.