“¿Y el romanticismo?”: Por este detalle señalan a Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, de “casarse sin amor”

El 7 de septiembre, Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, celebró uno de los días más esperados de su vida: su boda con Pablo Bernot. La ceremonia, llevada a cabo en un entorno de elegante discreción, ha captado la atención de los medios y de los seguidores de la familia Castro. Aunque la celebración se llevó a cabo en un ambiente de hermetismo, las primeras imágenes compartidas en redes sociales han revelado detalles que han generado una oleada de comentarios, tanto positivos como críticos.

El vestido de novia de Sofía ha sido uno de los aspectos más destacados y elogiados por los seguidores. La actriz, conocida por su estilo sofisticado, lució un diseño impresionante que subrayó su elegancia y gracia. Por su parte, la elección del traje rosa para el novio, también ha sido un punto de conversación. Muchos han elogiado el toque moderno y atrevido, que contrasta con las elecciones tradicionales en las bodas.

La decoración del lugar, igualmente, ha recibido halagos por su sofisticación y belleza, creando un ambiente encantador para el evento. Sin embargo, no todas las reacciones han sido positivas, empezando por el hecho de que fue Angélica Rivera quien acompañó a su hija al altar, en lugar de su padre. Eso sí, ya que ésta sólo ha sido la ceremonia civil, algunos han especulado que “El Güero” Castro podría caminar a su hija en la ceremonia religiosa.

Sofía Castro expresa su amor y devoción a su esposo pero la tunden

El momento más controvertido de la boda, según los comentarios en redes sociales, fue el intercambio de votos entre los recién casados. La actriz, quien dedicó unas palabras a su esposo, ha sido criticada por la falta de emotividad en su lectura. Y es que algunos internautas argumentan que la forma en que la actriz recitó sus votos parecía “carente de emoción y romanticismo”.

“Mi amor quien iba a decir que después de conocernos en noviembre de 2012 y de muchas citas ibamos a estar hoy aquí. Por fin llegó el día que estábamos esperando con mucha emoción y que yo he esperado toda mi vida. Tú llegaste a mi via en el momento justo, cuando yo todavía nisiquiera me reconocía. Viste mis virtudes, mis errores y desde ese día me amaste así. No ha sido fácil pero juntos hemos aprendido a entendernos, comunicarnos, reír, llorar, pelear, reconciliarnos, aguantar la distancia, apoyarnos, tener momento y no tanto, hemos luchado y nos hemos aferrado el uno por el otro”, expresó Sofía.

“Carecen de romanticismo la novia y el novio, falta la notoriedad del amor brotando por los poros. Frío friísimo”. “Nada emotivo pues lo está leyendo rapidísimo”. “Lo lee como si nada”. “Ay no, leído de corrido, ¿Porqué no dijo unas breves palabras pero de corazón ? Y si iba a leerlo , más pausado, con voz romántica”, expresaron internautas.

Sofía celebra una nueva etapa en su vida

Horas antes de la boda, Sofía Castro compartió en sus redes sociales una fotografía nostálgica de su infancia, acompañada de un emotivo mensaje de despedida. “A volar y cumplir tus sueños y tu hogar”, se lee.

A medida que la familia Castro se adapta a esta nueva etapa en la vida de Sofía, las opiniones siguen fluyendo sobre cada aspecto del evento. Sin embargo, lo que queda claro es que el día fue memorable para los protagonistas y sus seres queridos. Aunque las críticas y los comentarios en redes sociales siguen siendo un reflejo de la atención mediática que rodea a la familia, el hecho de que Sofía y Pablo se hayan unido en matrimonio es un testimonio de su amor y compromiso.