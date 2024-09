¿Extraña a Briggitte? Así fue el reencuentro de Adrián Marcelo y Karina Puente tras su salida de La Casa de los Famosos

Adrián Marcelo se convirtió en uno de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos y, todavía no pasa una semana de su salida y el influencer sigue dando de qué hablar, dividiendo las opiniones del público tras su paso por el reality.

Mientras unos apoyan la postura del youtuber, otros se han puesto del lado de Gala Montes, con quien tuvo un fuerte desencuentro el martes pasado, donde llamó misógino a su compañero tras comentar: “Una mujer menos para maltratar”, lo que llevó a una acalorada discusión que provocó la salida de Adrián Marcelo y una fuerte crisis para la actriz.

La Casa de los Famosos México Instagram / ViX (Instagram / ViX)

Esto no fue todo, pues mientras se dio la salida del influencer la madrugada de ese día, anunciado por ‘La Jefa’: “Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar la casa. El juego terminó para él”; en el exterior, diversas marcas patrocinadoras, se pronunciaban ante dicha polémica, anunciando su salida del reality show, rompiendo los lazos con el programa de televisión, condenando las acciones de los participantes.

Adrián Marcelo reaparece en redes tras su salida de La Casa de los Famosos

Luego de que se dijera que Adrián Marcelo solicitó a su representante que fuera por él, el primero en reencontrarse con el youtuber fue su mejor amigo, Iván Fematt, ‘La Mole’, quien, durante el momento en el que la controversia en La Casa de los Famosos estalló, fue quien comenzó a usar su cuenta de ‘X’ para apoyarlo y arremeter contra el reality show.

Posteriormente, compartió una fotografía junto Adrián Marcelo, quien ya había llegado a Monterrey, donde se les ve tomados de la mano, misma imagen de la que ahora se conoce, se habría dado, mientras el influencer, supuestamente dejaba plantado a Endemol, quienes planearon una conferencia de prensa para hablar sobre lo sucedido en el reality.

A este encuentro, le sumaron la canción ‘Javier El De Los Llanos’ de Calibre 50, que menciona: “Una banda que me de la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas. Los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado por que ahora, ahora va la mía”.

Ivan Fematt, 'La Mole' y Adrián Marcelo Instagram: @mole82 /adrianmarcelo10 (Instagram: @mole82 /adrianmarcelo10)

Adrián Marcelo se reencuentra con su esposa tras su salida de La Casa de los Famosos

Tras este reencuentro con su mejor amigo, Adrián Marcelo finalmente pudo ver a su esposa, Karina Puente, alias ‘La Chaparrita’ tras su salida de La Casa de los Famosos, siendo ella, quien a través de sus redes sociales, finalmente rompió el silencio, mostrando su apoyo al influencer.

La fotografía que Karina Puente compartió en redes sociales, la muestra junto a Adrián Marcelo, acercando su rostro al de él, quien presume su pecho descubierto, dejando de fondo la canción ‘Lluvia al Corazón’ de Maná, ocupando el fragmento que menciona:

“Lluvia de esperanza, lluvia al corazón. Siempre ahí estaré, no te fallaré, desde el cielo, lluvia al corazón. Sol que lanza la esperanza, la esperanza y la luz. No importa lo que pase, no importa jamás, lluvia al corazón”.

Hasta el momento, la publicación de Karina Puente y Adrián Marcelo ya acumula más de 360 mil likes y más de 7 mil reacciones y mientras unos traían a colación los acercamientos del influencer con Briggitte Bozzo, ella simplemente los ignoró.