La salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México’ dejó como resultado una serie de críticas que la producción ha tenido que enfrentar para poder finalizar con la segunda temporada, al respecto, Galilea Montijo volvió a retomar el tema, tomando en cuenta la participación que tiene dentro del proyecto.

Casi desde el inicio de las transmisiones, el comediante comenzó a generar polémica a través de su humor cargado de opiniones que fueron cuestionadas por los usuarios de redes sociales, es por ello que su salida ha dejado un sinfín de reacciones del público.

Adrián Marcelo en LCDLFM2 Instagram: @lacasadelosfamososmx (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

Galilea Montijo revela la estrategia que tenía Adrián Marcelo en LCDLFM

Como parte de la salida de Adrián Marcelo del reality show, diversas personalidad han opinado sobre su participación, por lo cual Galilea Montijo aprovechó el espacio dentro de ‘Netas Divinas’ para hablar de la estrategia que tenía el comediante dentro de la casa, señalando que usó sus habilidades como psicólogo para atacar a los habitantes.

“Adrián Marcelo comenzó a atacar. Yo creo que él como psicólogo que es, cuando supo los nombres de cada uno de los habitantes, así me lo imagino, los estudió muy bien, vio de qué pata cojea cada uno. Entonces él utiliza estas armas dentro de la casa, pensando que así es el juego dentro de la casa y creyendo que nunca va a salir de la casa”, dijo

Asimismo, la conductora aseguró que lo único que no habría previsto el youtuber fue la reacción de una parte del público, tomando en cuenta la polémica que generó al hablar de temas relacionados con la salud mental.

“Empezó a atacar a cada uno con sus debilidades, sus enfermedades. Yo creo, que me parece muy raro siendo psicólogo, no pensó en esa respuesta o toparse, o no sabe realmente todo lo que ocurrió afuera a través de una enfermedad que es muy fuerte y se debe tomar muy serio”, añadió.

¿Cuánto ganó Adrián Marcelo por participar en ‘La Casa de los Famosos México’?

Casi desde el inicio de la temporada, el periodista Miguel Díaz dio a conocer la cifra que ganaba Adrián Marcelo, asegurando que percibía aproximadamente 450 mil pesos mexicanos por semana, logrando ser uno de los mejores pagados tras una serie de negociaciones con la producción.

Adrián Marcelo Imagen recuperada de 'La Casa de los Famosos México'

Al respecto, después de permanecer durante 6 semanas ininterrumpidas dentro del programa, la cantidad que habría logrado acumular fue de 2 millones 700 mil pesos mexicanos; sin embargo, las cosas podrían cambiar para el comediante, tomando en cuenta la sanción que enfrentan los participantes que salen antes de ser eliminados por el público.