Ricardo Peralta es el segundo en confirmar la petición que le hicieron para LCDLFMx 2

Las revelaciones son parte del día en el programa “La casa de los famosos México”, en su segunda temporada. Este jueves 5 de septiembre, en la noche, uno de sus participantes reveló el gran favor que le pidieron en contra de otro jugador. Sin embargo, se negó.

El influencer Ricardo Peralta y el actor Sian Chiong, del cuarto Tierra, estaban hablando sobre las posibilidades de que ciertos habitantes lleguen hasta el final y lo que buscan con su estadía en el juego, cuando salió a la luz una confesión por parte de Peralta, que tomó por sorpresa al cubano, pero no a la audiencia, ya que Mariana Echeverría ya lo había adelantando en una discusión con Adrián Marcelo.

Ricardo Peralta y Mario Bezares (Captura)

Sian contó la evolución para bien que ha tenido Mario Bezares, “Mayito”, en dos casi 50 días de aislamiento. Él aseveró que cada uno tiene un propósito que va más allá de ganarse los cuatro millones de pesos mexicanos, y que guardan relación con sus carreras.

“No es un proyecto a futuro. (Mayito) Es alguien que ya tiene una carrera, que ha logrado mucho. Quiere limpiar su imagen con este reality y lo ha hecho muy bien. Ha empatizado muy bien, excepto las primeras semanas, que la tenía agarrada conmigo, después cambió, fue otra persona. Yo también le tengo mucho cariño”, manifestó el también cantante cubano.

Ricardo se confiesa sobre un gran favor que le pidieron y no pudo cumplir

Peralta le contó a Chiong, que antes de entrar a LCDLF lo contactó una persona para que le hiciera un gran favor. “A mí también se me pidió, un amigo allá afuera me dijo no con él, no. A mí una persona, que no voy a decir quién, sí me dijo: ‘Hazle la vida imposible’, y yo: ‘Pero, no soy así’.

Pero fue Mariana, quien desveló la identidad del “amigo”: Paúl Stanley. Lo cierto es que Mario se ha sabido ganar el aprecio de todos, así mismo lo admitió Sian, la manifestar: “Ya logró su objetivo. Está más que claro, porque aquí le tenemos bastante cariño. Era el único que podía entrar a Mar y Tierra, y todo el mundo buen rollo con él; y me da mucho gusto porque creo que se lo merece por cómo ha jugado después de la semana dos”.

Luego de una breve investigación, el 22 de junio de 1999, Mario Bezares fue arrestado al ser señalado por la Procuraduría como uno de los autores intelectuales del asesinato de Paco Stanley junto a la edecán del programa Paola Durante.