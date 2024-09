¿Quién es? Él es el padre de Gala Montes a quien acusó de abandono en La Casa de los Famosos México

La segunda temporada de La Casa de los Famosos no solo es la más exitosa, también la más polémica, por la que todavía se ha puesto en duda la continuación de la misma, luego de que esta semana, se suscitara uno de los encuentros más acalorados entre Adrián Marcelo y Gala Montes, durante una transmisión en vivo.

PUBLICIDAD

Luego de que Odalys Ramírez cuestionara a Adrián Marcelo sobre su controversial declaración: “Una mujer menos para maltratar” y Gala Montes lo llamara misógino, la actriz se trasladó de la sala al cuarto ‘Tierra’, donde rompió en llanto junto a sus compañeros, Karime Pindter y Mario Bezares, quienes le ofrecieron su apoyo.

En medio del llanto reprobó que Adrián Marcelo le hablara de sus padres y con un evidente dolor, Gala Montes dijo: “¿Qué culpa tengo yo de que mi papá me abandonara?”, mientras fue abrazada por Mario Bezares, quien se mantuvo cerca hasta que se calmó. Sin embargo, destacó que ese fue uno de los golpes más bajos que pudo darle el youtuber.

“Yo qué culpa tengo de que mi papá me abandonara” Así de lastimada esta Gala Montes, pero es una reina. Que pocos huevos tiene Adrián Marcelo. Ya dejen de seguirlo, tiren sus canales. No lo consuman, ni si quiera le dejen mensajes de odio eso sube sus números.… pic.twitter.com/m79DTQIe1W — Chuneva (@Chuneva_) September 4, 2024

¿Quién es el padre de Gala Montes?

En 2022, Gala Montes acusó de abandono a su padre, Juan Fernández, cuando ella era una niña de cuatro años, durante una emisión del programa de la periodista Mara Patricia Castañeda, en la que profundizó más sobre sus conflictos familiares y confesó que era algo que trabajaba en terapia. Sin embargo, dejó claro, en reiteradas ocasiones, que no tenía ningún tipo de interés en que se pudiera dar algún tipo de acercamiento o reconciliación.

“Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años que se divorció de mi mamá. Sí ha estado presente en persona (pero de lejos). La verdad es que yo decidí no tener más relación con él porque como que simplemente ni me hace sentido que dejara a dos niñas y a una mujer solas”.

Después, en una entrevista con Matilde Obregón, Gala Montes reveló que su relación con su padre estaba rota: “Sí me conoció. No está padre arrepentirse ahora que su hija es famosa. Creen que es un tema que todavía me duele. Obviamente uno tiene ciertos patrones, ciertas conductas negativas y están en tu inconsciente todo el tiempo, pero es algo que he sabido trabajar muy bien”.

Gala Montes y su padre Facebook: Gala Montes (Facebook: Gala Montes)

¿Cómo se reconcilió Gala Montes con su padre?

Durante estas entrevistas, Gala Montes reveló lo bueno de que su padre se fuera: “Que mi papá nos dejara fue el inicio de muchas cosas increíbles en mi vida y que no cambiaría por nada del mundo. Por supuesto, tengo que trabajarlo, porque hay conductas que ya me ha dicho la psicóloga. Me habría gustado tener una familia feliz, una familia normal, tengo a mi mamá, pero estaría padrísimo tener a alguien más”.

PUBLICIDAD

A pesar de que expresó perdonarlo y no sentir rencor hacia él, dejó ver que quien tiene una relación más cercana es su hermana: “Sí me ha buscado pero no he querido verlo porque lo que sea que necesite no me lo dio en su momento, ya lo tengo, y ahorita ya no necesito cariño, lo he sabido llenar yo bien. Mi hermana sí lo ve, pero a mí no me afectó tanto porque yo estaba más chiquita”.

Sin embargo, poco tiempo antes de que entrara a La Casa de los Famosos, la actriz se reconcilió con su padre, compartiendo algunos detalles de sus momentos juntos a través de sus redes sociales, mientras vivía una fuerte polémica con su madre rompiendo su relación laboral con ella, quien era conocida como su mánager.