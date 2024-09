Pepe Aguilar expone las imposiciones que hace Ángela Aguilar antes de cada concierto

Pepe Aguilar no se guardó absolutamente nada en esa entrevista que ofreció a Los 40 Principales Colombia. El cantante mexicano dijo que pagó por toda la boda de Ángela con Christian Nodal, que prefiere a Carin León como cantante por encima de su nuevo nuero y además reveló las imposiciones de su hija a la hora de dar un concierto.

Ángela y Leonardo Aguilar acompañan a su papá, Don Pepe Aguilar, en la gira de conciertos “Jaripeo sin Fronteras”. Durante la entrevista dijo, a modo de risa pero al mismo tiempo queja, que su hija tiene algunas exigencias, demandas o imposiciones que a veces parecen exageradas.

Lo primero que deja claro Pepe, es que él es muy exigente con los dos para que dejen lo mejor de sí en el escenario. Además, les deja claro que están trabajando para un show de él, por lo que el nivel siempre tiene que estar arriba.

“Yo soy el dueño del show, yo los contrato a esos cabr… evidentemente no es ‘mijita, ¿qué quieres cantar?’ ¡No, ni mad… ¿qué pasó? ¿Qué viste cara de go…?”, contó Pepe Aguilar.

“Ángela pide como 50 vestidos. Entras a su camerino, no, no, no, y digo ‘¿Yo estoy pagando por esta m@dre?’, incienso, ponen cosas en la pared, ponen música, le dan masaje, vienen como 20 méndigos vestidos, sus joyas y la fregada”, dijo el líder de la dinastía Aguilar.

“En cambio, Leonardo es un tipo más sencillo; es un cuate como de campo, es muy parecido a mí en ese sentido y él nunca está en su camerino. Cuando están los shows, anda con los caballos, anda con sus amigos, se va con los músicos, se pone a tocar arriba del escenario, pero escondido para que no se vea”, reveló sobre su hijo, según TV Notas.