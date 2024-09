Nuevo documental de Netflix revelaría nuevas pistas del popular caso del Zodiaco

This is the Zodiac Speaking, el próximo documental de Netflix que se estrenará el 23 de octubre, se centra en Arthur Leigh Allen, el principal sospechoso del caso del Asesino del Zodiaco. Allen, quien falleció en 1992, ha sido el único individuo públicamente vinculado a los crímenes.

La serie explora cómo la película Zodiac de 2007, dirigida por David Fincher y protagonizada por John Carroll Lynch en el papel de Allen, proporcionó nuevas pistas para la investigación. Los directores del documental, Ari Mark y Phil Lott, revelan que la filmación en los sitios reales de los crímenes les hizo cuestionar la conexión de Allen con el caso, señala Variety.

En la serie, se presentan cartas de Allen que podrían ser clave para desentrañar su posible implicación.

El documental ofrece un acceso sin precedentes a material inédito relacionado con el caso. Mark y Lott han colaborado con Robert Graysmith, autor del libro que inspiró la película de Fincher, para revisar documentos y cartas que no se habían examinado previamente.

Lott menciona que, tras la muerte de Allen, la investigación policial se estancó y muchos documentos quedaron sin analizar. Esto permitió al equipo del documental explorar nuevas pruebas, incluyendo cartas y otros materiales que podrían arrojar una nueva luz sobre la identidad del Asesino del Zodiaco.

Nuevas perspectivas

Además de revisar la evidencia escrita, This is the Zodiac Speaking incluye entrevistas con familiares, amigos y personas que conocieron a Allen. Estas entrevistas buscan ofrecer una visión más profunda y personal del sospechoso.

Aunque la posibilidad de obtener justicia completa es remota debido al fallecimiento de Allen, el documental ofrece una oportunidad para examinar el caso desde nuevas perspectivas. La serie pretende proporcionar a los entusiastas del true crime nuevas teorías y detalles sobre uno de los asesinos en serie más notorios de la historia.

Con la información inédita y la exploración de nuevas pruebas, el documental promete ofrecer una nueva perspectiva sobre el enigmático caso del Zodiaco, capturando nuevamente la atención de aquellos que han seguido el misterio durante más de cinco décadas.