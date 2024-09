Galilea Montijo revela cuáles eran los planes de Adrián Marcelo, pero la tunden por esto

Unos 45 días de aislamiento tuvo el youtuber Adrián Marcelo dentro de “La casa de los famosos”, un programa en el que concursó para ganarse cuatro millones de pesos mexicanos, pero finalmente el pasado 4 de septiembre desistió de la competencia y salió en horas de la madrugada.

Su retiro del reality coincidió justamente con suspensión del patrocinio de ocho marcas, que alegaron que la conducta de algunos de los participantes no era cónsona con los valores de respeto y dignidad que ellas promueven.

Aunque no hicieron un claro señalamiento contra Marcelo, muchos afirmaron que se trató de él, debido a las constantes polémicas que desató con sus comentarios misóginos y agresivos con los que violentó a sus compañeros, especialmente a las mujeres.

“Una mujer menos para maltratar” fue la frase que colmó la paciencia de la audiencia, las marcas y los artistas, quienes estuvieron pidiendo por mucho tiempo a la producción su expulsión. Sin embargo, jamás se sancionó ninguna conducta de Adrián, y TelevisaUnivisión acotó que “no toleramos ninguna forma de violencia de género, ni psicológica” en el “programa de televisión más visto en la historia de la TV mexicana”.

La teoría de Galilea Montijo que incomodó a más de uno

La conductora de LCDLFMx, Galilea Montijo, rompió el silencio tras la salida del creador de contenido, y en el programa Neta divinas, donde ella también participa, ofreció una teoría sobre los planes que presuntamente tenía Adrián para quedarse con el premio. Pero, esto no fue bien visto por algunos internautas.

“Yo creo que él como ‘psicólogo’ que se dice que es, cuando supo los nombres de los habitantes, así me lo imagino, los estudió muy bien y vio de qué pata cojea cada uno, entonces él utiliza estas armas dentro de la casa pensado que así es el juego y creyendo que nunca va a salir de la casa, supongo. Y empezó a atacar a cada uno debilidades, enfermedades”, especuló la presentadora de televisión.

“Galilea no puedes ser juez y parte, no te corresponde como conductora opinar de ninguno de los participantes”, “Me imagino’, ‘supongo’, ‘yo creo’, puras suposiciones”, “😂 Cállese señora”, “Galilea y Andrea no deben opinar, van a defender a su amigo Arath por sobre todo”, “No puedo entender cómo Galilea siendo la conductora principal del programa puede primar por encima de todo su contrato”, “Por qué no hablan que producción pudo hacer algo para parar y poner límites a tiempo, pero 🥴 les sale más bien ‘suponer y creer’ que asumir responsabilidades”, le dijeron a Montijo.