¿El que se lleva se aguanta? Franco Escamilla estalla contra burlas a su hija en redes sociales

Después de que Iván Fematt La Mole se burlará del ataque de ansiedad que sufrió Arath de la Torre en una gala de eliminación de la Casa de los Famosos México y que Franco Escamilla lo secundara dentro de una emisión donde ambos comediantes se encontraban, internautas comenzaron a publicar chistes entre otros temas, contra la hija del comediante del sombrero.

Que alguien de su familia, y no él, fuera objeto de muchas de las burlas en internet, provocó la ira del comediante regiomontano por adopción y lanzó un contundente mensaje en la más reciente entrega de La Mesa Reñoña.

Escamilla abordó la polémica diciendo no debe ponerse de acuerdo entre comediantes; “hay un pacto, no escrito, que todos nos pute… y todos nos aguantamos” e hizo énfasis en que Arath de la Torre es actor y comediante.” Yo no me llevo con él, no lo conozco. Si ven el clip, no le hice una referencia directa”.

Argumentó que las críticas que recibió no estaban justificadas. “A lo mejor ustedes creen que eso es un ataque de ansiedad. Yo me reí y le seguí la broma a un compañero. Después empezaron a insultar a mis hijos y la excusa que daban era ‘es humor negro’. No saben ni cuál es el humor negro”, sentenció.

¿Ayudar a unos te da permiso de burlarte de otros?

En su defensa, el comediante aseguró que a diferencia de quien se han burlado de su hija por su sobrepeso, él ha apoyado numerosas causas y organizaciones a lo largo de su carrera. “Quisiera ver que apoyaran como yo he apoyado”, asegurando que ha ayudado a gente en desgracia, a niños, a víctimas de violencia, a la comunidad gay y a comunidades indígenas. “Hemos apoyado un montón de gente y nunca lo anduve publicando”.

Escamilla cerró su mensaje con una firme advertencia: “Hago chistes yo, sí hago chistes cabrón, de lo que yo quiera y si no te parece, no veas mis programas, no vayas a verme al teatro, pero el pedo es entre tú y yo ¿va? Y si van a seguir con su ma…da de “el que se sube se pasea” ¡va, conmigo pu… cuando quieran, donde quieran, con conmigo!”.

Tras la reacción de Franco Escamilla, usuarios de redes sociales se lanzaron contra el comediante recuperando un tweet publicado por él en 2012, cuestionando que “¿Es chistoso hasta que se trata de ti?”, ya que en dicha publicación hace referencia al sobrepeso de una quinceañera:

El asunto escaló cuando entre la ola de comentarios salió a relucir que Escamilla respaldo el chiste que Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, hizo en referencia a la muerte de Debanhi Escobar. “Ella también era hija de alguien y no te importó”, le reclaman al comediante.