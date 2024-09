Yailín rompió el silencio y contestó la tiradera de Tekashi: esto fue lo que dijo

“Solamente música nada contra ti. Sigue rompiendo que te ves espectacular”, con estas palabras, el cantante Tekashi 6ix9ine soltó una tiradera contra su expareja, la artista dominicana Yailín, la más viral. Con el tema “La respuesta”, “le sacó todos trapos al sol” luego de que el pasado 28 de agosto ella estrenó la canción ‘Perdí mi tiempo’.

El rapero estadounidense expuso todos los temas que vivieron como pareja, en una letra cargada de muchos detalles y también de una recopilación de videos cuando llenó de lujosos regalos a Yailín, como los relojes, la casa, el entierro de su abuela, incluso el despegue de su carrera artística.

6ix9ine confesó que está dolido, siente que ella fue “mal agradecida”, porque no supo valorar lo que él le ofreció más allá de lo material. Contó cómo presuntamente ha sido víctima de robo y de vejaciones, pero ella sigue unida a esas personas que solo le hacen daño.

“Yo dejé mi carrera para darte una carrera a ti. Entre tú y yo hay mucha diferencia, siempre fui tu pareja, nunca tu competencia (...) Recuerda la jipeta de 300, no perdiste el tiempo, el apartamento que compré, nunca perdiste el tiempo; y el reloj que muestra nunca pierde el tiempo. No te estoy sacando en cara tu malagradecimiento, me mata. Tú me dices rata, tu niña me dice papá, porque yo le di el amor que su padre no le da. (...) Yo sé cuál es mi lugar y antes de decir mamá ella me dijo papá”, dice parte de la letra.

Yailín rompió el silencio y esto fue lo que le dijo

Jorgina Lulú, nombre real de la cantante, este miércoles de septiembre asistió al programa de Alofoke, donde fue increpada por el tema de su más reciente expareja, y ella fue tajante en su respuesta, pero también fue criticada por la audiencia.

“Mira el brillo es uno, me entiendes. Uno no está pa’ responderle a la gente. Uno a lo de uno, después prendemos a la gente. Háblame del concierto del 2 de octubre, del cuarto, de facturar a mí no me hables de darle explicaciones a nadie, ¿qué te pasa?”, comentó la dominicana.

“No no doy un peso para ir a ver a Yailín berriando”, “Óyela, cualquiera que la oye cree que ella la va a romper 😂”, “Y qué va a responder 😂”, “No es por nada, la gente no de da cuenta esa mujer se le nota un dolor”, “Es que no tienes nada para responder, las cartas están echadas y punto”, fueron algunos de los señalamientos que recibió.