A principios de julio, Margot Robbie, anunció de forma indirecta su embarazo, al dejar ver su barriguita por primera vez.

La protagonista de Barbie se dejó ver en ese entonces luciendo un traje sastre negro, con un top blanco, dejando ver su ‘baby bump’ con orgullo.

Desde ese momento, la actriz ha llevado atuendos modernos, elegantes y juveniles con los que puede mostrar su barriga con elegancia, imponiendo moda para embarazadas.

Y ahora, se encuentra de vacaciones en Italia con su esposo Tom Ackerley y famosos como Bradley Cooper y Gigi Hadid, y recientemente fue captada en bikini.

“Una embarazada real”, Margot Robbie presume su ‘baby bump’ en bikini negro y se lleva los halagos

Margot Robbie fue captada durante sus vacaciones en la isla de Palmarola en Italia con su esposo Tom Ackerley, y deslumbró luciendo un bikini negro.

La famosa llevó u n traje de baño de dos piezas en tono negro con el que dejó ver su lado más real y se mostró al natural, sin maquillaje, con el cabello mojado y mostrando que es un cuerpo de una embarazada como otras.

Esto le hizo ganar miles de halagos y aplausos, pues aseguran que no solo se ve hermosa, sino que no teme a mostrar su figura de embarazada en bikini, a diferencia de otras famosas que según usuarios en redes, editan las fotos porque les da temor mostrar la realidad.

“Da gusto ver una mujer embarazada real, no las flacas que no comen y solo tienen un chícharo de panza por no arruinar el cuerpo”, “Nuestra barbie embarazada😍😍que bella”, “que mujer tan hermosa y natural”, “ella sí es una mujer real que no le da temor mostrar su cuerpo de embarazada”, “que mujer tan hermosa y natural”, “me encanta cuando las famosas muestran sus cuerpos así”, y “es la embarazada más linda de todas”, son algunos de los comentarios en redes.

Sin duda la famosa actriz se encuentra viviendo su mejor momento y lo está disfrutando al máximo en sus últimas vacaciones ella y su esposo juntos, y es que aunque se desconoce cuántos meses tiene, se sabe que será pronto cuando de a luz y tenga a su bebé.

Margot Robbie y Tom Ackerley se casaron en el 2016 y han tenido una relación ejemplar y sólida y ahora, casi 10 años después están viviendo su momento más importante mientras esperan a su primer bebé y forman una hermosa familia.