Popular actriz fija posición contra Adrián Marcelo y la tildan de hipócrita por esta acción

El youtuber Adrián Marcelo pensó que llegaría hasta la final del reality “La casa de los famosos México”, que él se llevaría los cuatro millones de pesos como el ganador de la segunda temporada. Sin embargo, la estrategia que estaba aplicando con sus compañeros le pasó factura en el mundo exterior, al punto que, presuntamente, sus abogados pidieron su salida.

Finalmente salió “voluntariamente” la madrugada de ayer 4 de septiembre. Su partida coincidió con el retiro de varios patrocinantes del popular mexicano, pues las conductas de algunos de los participantes no eran acorde con los valores que ellos tienen arraigados.

Y es que tanto el público, como los propios habitantes del hogar y artistas, reprocharon el hecho de que “humor negro” y la ironía que alegaba Marcelo rayaran en la violencia psicológica, al punto que hasta la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México se pronunció por la forma en cómo él se burló de la salud mental de Gala Montes.

Adrián estuvo envuelto en varios escándalos, y estas fueron algunas de sus frases más misóginas: “Una mujer menos para maltratar”, “Creo que tengo la libertad de mandar a la ve... a las gordas, lo haría contento, las gordas están mal, ahora salen en portadas y la neta no hicieron nada para estar ahí”, y “La depresión no es un botón que se prende y se apaga (...) Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres”.

Su plan, presuntamente, hasta le costó su cédula como psicólogo, graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, según la periodista Ana María Alvarado.

Regina Blandón se fue contra Adrián, pero la tildaron de “hipócrita”

Por supuesto que la salida del regiomontano generó reacción entre la audiencia, entre ellos un grupo de artistas como la actriz Regina Blandón, quien dio su opinión al respecto, aunque lejos de recibir apoyo, los haters la atacaron.

La estrella de novelas reaccionó a una publicación sobre el creador de contenido en la cuenta Escandala en Instagram. Escribió: “¡Qué perro coraje que Gala esté pelando sola!, qué perro coraje que digan: ‘Él ha decidido’, en vez de que digan TV nacional: ‘Hemos decidido sacar a este ñoro por misógino y por machista y por violento. Ese güey representa todo lo que está mal con nuestra sociedad machista en nuestro país. (...) La violencia de género se lleva 10 mujeres todos los días... No es humor negro”.

“Me chocan todas esas actrices muy ‘bravas😂”, “Así deberían luchar por el país, no por un show, ridícula”, “Otra colgada 😂normal”, “Y a esta quién la invitó al baile”, “Lo que haces con tu cometario también violenta”, y “Ay, pero qué hipócrita”, le respondieron a la actriz.