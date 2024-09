“Más guapo que Clooney”, el look de Joaquín Phoenix en Venecia que desató suspiros y dicen que es el más sexy

Joaquín Phoenix está viviendo un momento muy importante en su carrera tras el próximo estreno de Joker: Folie à Deux.

El famoso actor se encuentra actualmente en Venecia para el estreno de la película en el Festival de Cine junto a Lady Gaga quien es su coprotagonista en esta ocasión.

El actor sorprendió en Italia con su nuevo look, lo que lo ha convertido en “el más sexy” de Hollywood, desatando suspiros.

Joaquín Phoenix dejó atrás su cabello largo y oscuro, y optó por un look juvenil y sexy con cabello corto, rubio arriba y dejando sus canas a los lados, además de dejar lucir sus canas en su barba.

Este look lo ha convertido en el más sexy, llegando a compararlo con Brad Pitt y George Clooney, y asegurando que lo supera.

El actor posó primero con unos jeans negros, camiseta blanca y tenis y luego deslumbró con un look más elegante con traje sastre negro, camisa blanca, lentes y corbatín negro.

“Me encanta el look de joaquin 😍”, “wow me encanta su look, que sexy se ve”, “dios mío quiero uno así”, “wow con los años se ve mucho mejor y más interesante”, “¡Qué guapo es este hombre! 🔥❤️”, “más guapo que George Clooney, se ve increíble”, “papasitooo amé su look”, “wow se ve mejor con los años”, “a sus 49 se ve increíble”, “este look le va de maravilla”, y “quiero un sugar así”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Justo hace unos días George Clooney y Brad Pitt pasaron por la misma alfombra roja para el estreno de la película Wolf y fueron halagados con sus looks, pero ahora dicen que Phoenix llegó a opacarlos y que su look fue el mejor.

Aunque ahora sea de los más deseados, su corazón tiene dueña y es que está junto a la también actriz Rooney Mara, con quien tiene un hijo de nombre River, y se encuentran esperando a su segundo hijo.

Los fans se encuentran ansiosos, esperando el estreno de la segunda película de El Joker, pues la primera fue un completo éxito y ahora que Lady Gaga está incluida, se espera que sea aún mejor. De hecho la película recibió 11 minutos de ovación en su estreno en el famoso festival.