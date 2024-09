El impactante y desconocido look de Lady Di que solamente se hizo una vez y que enfureció a la reina Isabel

Richard Dalton fue el peluquero personal de Lady Di durante más de diez años. El profesional del cabello se encargó de cuidar, peinar y cortar cuidadosamente el cabello de la difunta princesa de Gales. Así lo relató recientemente para el libro que está próximo a publicarse de Renae Plant, It’s All About The Hair: My Decade With Diana, según lo revelado por Panorama.

Revelan la razón por la cual Lady Di no cambiaba de peinado

Richard Dalton relató cómo fue el tiempo que compartió con la primera esposa de Carlos III y algunas de sus más grandes anécdotas, pues ambos mantenían una relación de amistad llena de intimidad, ya que, según él, “toda mujer confía en su peluquero y ella no fue la excepción.”

Lady Di La princesa lograba marcar tendencias. (Diana Archive/Getty Images)

Richard Dalton y la princesa Diana se conocieron cuando él era un gerente de unos grandes almacenes a los que acudió la princesa, en compañía de sus hermanas mayores, Lady Sarah y Lady Jane, cuando era tan solamente adolescentes.

El peluquero personal de Diana de Gales

Su relación laboral surgió hasta luego del matrimonio de Lady Di con el príncipe Carlos en 1981 y luego que el entonces estilista de Diana, Kevin Shanley, la traicionara y vendiera su historia a los medios de comunicación.

Según relata Dalton en el libro, Diana se le acercó y le pidió que fuese su peluquero personal de tiempo completo. A partir de ese entonces, Richard acompañó a la princesa Diana en todas las giras que realizó entre 1983 y 1991. En esos años, ayudó a crear algunos de sus looks más icónicos, como los que se apodaron Dynasty Di, The Elvis o The Vera Lynn.

Richard Dalton se encargó de peinar a la princesa Diana durante años

Durante gran parte de los años ochenta, el público ya tenía por costumbre ver la melena rubia de Diana de Gales en un peinado midi, un estilo que pocas veces cambió, pero cuando lo hizo, eligió hacerlo en un evento público con un sofisticado moño, provocando la furia de Isabel II, ya que se trataba de la apertura del Parlamento británico en 1984 y el nuevo peinado de la princesa le había quitado el protagonismo.

El peinado que causó la furia de la reina Isabel II

“El nuevo y glamuroso peinado de Diana apareció en todas las portadas del día siguiente, eclipsando por completo la solemnidad de la ocasión. La princesa aprendió la lección y juró que su cabello nunca más sería el centro de atención y distraería a la gente del trabajo de la realeza”, relató Dalton.

Por ello, Lady Di no cambiaba de estilo: “a partir de ese momento, solo le corté el pelo un cuarto de pulgada como máximo. Como era corto, podía tenerla lista en 15 minutos”, cuenta el peluquero.