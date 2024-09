Briggitte Bozzo se arrepiente de no apoyar a Gala en su encontronazo con Adrián Marcelo

Gala Montes tuvo un polémico encontronazo con Adrián Marcelo, el cual incluso finalizó con la decisión de abandonar el reality por parte del youtuber. Una de las cosas que más sorprendió del suceso a la audiencia, fue la falta de apoyo de Briggitte hacia su amiga. Ahora la venezolana pide perdón por no haber sabido cómo actuar.

Usuarios de internet criticaron fuertemente la postura de Briggitte Bozzo ante la pelea que Gala Montes tuvo con Adrián Marcelo, en la que la actriz fue violentada al punto en el que diversas marcas retiraron su patrocinio del reality.

Briggitte Bozzo pide perdón

Durante una conversación que tuvieron los 8 habitantes de La Casa, Briggitte Bozzo expresó su impotencia al no haber podido defender a Gala del regiomontano:

“Ayer yo me shockié un poco, y yo sé que probablemente esperabas mucho más de mí como tu hermana menor porque tu me has defendido muchas veces, simplemente que ayer me dio también mi ansiedad y no estoy acostumbrada a las peleas, porque fue algo que yo intenté dejar hace mucho en mi vida y siempre me bloqueo mentalmente de eso y no tengo la misma fuerza que tú”.

Concluyó declarando que siempre la apoyará en lo que necesite: “Tú sabes que yo te amo, te adoro, estoy aprendiendo aquí muchas cosas sobre ti y sobre todos, y quiero tener la voluntad más adelante de defenderte cuando lo necesites, porque sí, estoy para ti cuando lo necesites en todos los aspectos del mundo”.

Gala respondió: “No es que espere que reaccionen de la misma manera que yo, porque hay muchas maneras de reaccionar”. Momentos más tarde hizo público el sentimiento que le provocó el que nadie levantara la voz por ella: “Me da coraje porque así soy con toda la gente que quiero, peleo por ella y la quiero y la cuido y no recibir lo mismo (...) Era impresionante que nadie hiciera nada”.