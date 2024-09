“Ahora son los hombres los que ya no lloran”: Tekashi lanza tiradera a Yailin y sigue en su vida porque Cattleya lo llama papá

¿Despecho, reclamo o venganza? Tekashi 6ix9ine le cantó unas cuantas verdades a su exnovia Yailin La Más Viral, donde no sólo le recuerda todo el dinero que gastó en ella, sino que menciona a Cattleya, la hija de la dominicana con Anuel AA.

El nuevo sencillo que lanzó el rapero estadounidense y que es una colaboración con Lenier se llama “La respuesta”, una canción que es una tiradera a Yailin en la que asegura que dejó su carrera musical para impulsar la de ella.

En el clip de un minuto y medio, que subió a su red de Instagram la tarde del 4 de septiembre, contiene imágenes de los momentos que vivió junto a su expareja donde le colocaba miles de dólares a su disposición, departamentos, camionetas, relojes y hasta cirugías para complacer a La Más Viral.

Con apenas 20 horas de ser lanzado en su canal de YouTube ya tiene más de 2 millones 600 mil reproducciones.

Solo voy a facturar

“Tú dices que perdiste el tiempo, no perdiste el tiempo, perdiste la memoria por todo lo que hice por ti”, dice la letra de la canción que estrenó no sólo en las redes sociales, sino que le ofreció la exclusiva al programa El Gordo y La Flaca en el que aclaró que no existe “mala intención” detrás del tema.

“Nada más es facturar como artista no hay nada de mala intención, pero yo sé que a la gente le encanta el chisme. Hay que facturar, pero no hay nada de mala intención de ‘yo te voy a tirar’”, dijo el rapero usando la frase de la colaboración de Shakira y Bizarrap, Music Sessions, Vol. 53, que habla de la ruptura con Piqué.

“La Shakira hombre”. “Me encanta”, acotó la conductora Lili Estefan al culminar la entrevista con Tekashi.

Nostálgico por Cattleya

Pero Tekashi fue más allá y en la canción también narra con nostalgia como adoptó el papel de padre para Cattleya, la hija que Yailin tuvo con Anuel AA y que la dejó a pocas semanas de dar a luz. “Yo le di el amor que no le dio su papá… tú me dices rata, tu hija me dice papá”.

“Ojalá que no sea mala como su mamá, aunque no tenga su sangre, antes de decir mamá, ella me dijo papá (…) Yo la extraño mucho y me dan ganas de llamarla a ver si necesita algo”.

Que al menos le de las gracias, dicen los fans

La reacción de los fans del rapero no se hizo esperar, donde algunos le aconsejan pasar la página y otros le piden a Yailin que le agradezca por todo lo hizo por ella.

“@yailinlamasviralreal dale las Gracias por lo menos por enseñarte a cómo hacer música”, “Tremendo tema!! Muy bien expresado!!!! Ella se lo pierde”, “Dura la canción 🌈🌈🌈🥰🥰🥰”, “Él la ama , pero no supieron manejar su relación”, “Antes de decir mamá ella me dijo papá la mataste ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ aunque no tenga sangre yo sé cuál es mi lugar uffff”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Instagram del rapero que cuenta con 25 millones de seguidores.