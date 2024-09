Definitivamente este ha sido el año de la actriz y comediante, Michelle Rodríguez, no sólo porque le dio un cambio a su vida cuando decidió someterse a un tratamiento para mejorar su salud, su carrera artística está en ascenso y para completar la guinda de la torta, el amor tocó a las puertas del corazón para quedarse.

PUBLICIDAD

Y sí, la famosa comediante está muy feliz y enamorada junto a su novia Victoria García y así lo demuestra en sus redes sociales constantemente , donde publica fotografías y videos de las aventuras de ambas, la más reciente en Guadalajara.

Rodríguez será la encargada de conducir los premios Ariel en Guadalajara el próximo 7 de septiembre, así que ha tenido una serie de entrevistas con medios de comunicación, entre ellos, un diario de circulación nacional.

Juntas y comprometidas

Y es precisamente a ese diario que Michelle y Victoria expresaron que se sienten tan bien juntas que han decidido dar un siguiente paso en su relación.

Destaca la revista TV Notas que la actriz le contó al diario que su novia le había hecho una propuesta muy especial y dijo que “aunque es una relación que lleva poco tiempo”, están sumamente contentas y admitió: “ando bien romántica”.

¿Suenan campanas de boda? Novia de Michelle Rodríguez da segundo paso en su relación y así la sorprendió Michelle Rodríguez y Victoria García se comprometieron (Instagram: @michihart)

Para sorpresa y alegría de sus más allegados, Victoria le dio un anillo de promesa a Michelle como prueba de su amor y dijo: “Estoy feliz, porque estoy descubriendo un amor sano, un amor en paz. Descubriendo esto que dicen que el amor no debe provocar mariposas en la panza, sino paz. Me hace feliz y por eso lo he compartido, porque genuinamente es una chica maravillosa”.

¿Para cuándo la boda?

Ni Michelle ni Victoria hablaron ese tema, pero el significado del anillo de promesa lo dice todo: es la exclusividad y muestra el amor que se tienen, por lo que el propósito es que un día sea reemplazado por el anillo de compromiso.

PUBLICIDAD

Michelle y Victoria gritaron su amor a los cuatro vientos en marzo y desde entonces no han parado de mostrarse felices y muy enamoradas. “Estoy muy feliz y plena, contenta, me llena de dicha todo lo que está pasando en mi vida. Me siento muy feliz”, declaró Victoria en junio a TV Notas.

Con respecto a las criticas por su relación, ambas han dejado claro en reiteradas entrevistas “que es algo que siempre va a estar, quieras o no la gente siempre va a opinar. Creo que siempre una crítica constructiva, debe de tener respeto, todos somos seres humanos y lo merecemos”.