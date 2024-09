¿Qué le pasó? Daniel Bisogno solicita donadores de plaquetas con urgencia

Durante el 2024, Daniel Bisogno atravesó por circunstancias complicadas después de algunas intervenciones que habrían puesto en peligro su vida; pese a que el conductor presentó mejoría, todo parece indicar que regresará pronto al quirófano, por lo cual ha realizado una solicitud especial al público.

Luego de la crisis de salud por la que atravesó, el conductor de ‘Ventaneando’ aseguró que tras una serie de pruebas, los especialistas comentaron que era candidato para un transplante de hígado, por lo cual tenía que pasar por un proceso para prepararse para la cirugía.

“Uno oye la palabra e inmediatamente te espantas, cuando me lo dijeron casi me muero del terror, pero después fui entendiendo; el doctor que me va a operar hace tres operaciones de este tipo diarias”, señaló.

Daniel Bisogno (Foto: TV Azteca: Ventaneando)

Daniel Bisogno solicita donadores de plaquetas con urgencia

Como parte de la preparación para la cirugía, Bisogno siguió todas las indicaciones de los médicos, mismas que habrían cobrado resultado, ya que los conductores del programa de TV Azteca señalaron que podría ser operado próximamente, por lo cual solicitaron donadores de plaquetas.

“Tenemos una petición especialísima que queremos hacer a nuestro porque nuestro compañero Daniel Bisogno, está mañana recibió una noticia fenomenal, que es que hay probabilidad de que ya sea sometido al transplante de hígado que estaba esperando por todos estos meses”, dijo Rosario Murrieta.

Asimismo, agregó que la donación de plaquetas es una parte indispensable del proceso previo a la operación, por lo cual la presentadora de televisión solicitó el apoyo del público.

“Necesita para comenzar con este proceso la donación de plaquetas de sangre, así que estamos haciendo un llamado para que los interesados y los que puedan donar, los potenciales donantes se acerquen al hospital”, añadió.

Daniel Bisogno (Instagram)

Finalmente, desde redes sociales colocaron más información sobre los detalles para la donación de plaquetas, tomando en cuenta que los interesados tendrán que cumplir con una serie de requisitos.

“Para conocer más información pueden acudir a Camino a Santa Teresa 1055 Col. Héroes de Padierna Del. Magdalena Contreras o comunicarse a los siguientes números telefónicos 56523011 Ext. 2072 ó 3065. ¡Gracias por su apoyo a todo nuestro público!”, escribió el programa en X.