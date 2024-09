Odalys Ramírez pide disculpas y luego se arrepiente: ¿La obligaron a borrar video sobre Adrián Marcelo?

Odalys Ramírez subió un video a su cuenta oficial de Instagram en el que pide perdón por su cuestionamiento hacia Adrián Marcelo en la gala del 3 de septiembre de ‘La Casa de los Famosos México’. No obstante, a los pocos minutos eliminó el reel de sus redes sociales, lo que agregó más polémica a los hechos recientes.

PUBLICIDAD

Adrián Marcelo dejó de ser un habitante de LCDLFM tras una fuerte discusión que tuvo con Gala Montes, en la que la actriz lo señaló de violento y misógino. Esta situación surgió a raíz de un cuestionamiento por parte de Odalys Ramírez, en el que abordó el comentario hecho por Adrián el pasado domingo 1 de septiembre: “Una mujer menos que maltratar”.

Odalys Ramírez pide perdón en redes sociales y luego elimina video

La conductora de LCDLFM subió un reel a su cuenta de Instagram, mismo que eliminó a los pocos minutos. En esté pidió disculpas a la audiencia por su manera de actuar en la gala del martes del reality: “Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque creo que no tuve un buen manejo de crisis, no tuve un buen manejo de situación en mi afán de ser la conductora neutral que no inclina la balanza de un lado ni de otro”.

“Al no reaccionar de la manera correcta, tengo este sentimiento de que traicioné mis ideales y no dejé clara mi postura que por supuesto está completamente en contra de la violencia de género o de cualquier tipo de violencia”, agregó la conductora.

Para concluir, aseguró que reflexionará para no cometer los mismos errores: “Aquí estoy dando la cara para decirles que un error no me define, yo tendré que aprender mucho de la manera en la que manejé las cosas ayer, me hago cargo, me hago responsable y yo sé que esto me va a servir muchísimo para que no me vuelva ocurrir algo similar en mi vida”.

La conductora volvió a subir el video, pero con restricciones

No pasó mucho tiempo para que Odalys Ramírez subiera el mismo video a sus redes sociales, sin embargo, ahora tiene los comentarios limitados, a diferencia de la primera ocasión en la que lo publicó.

Aún así, no ha revelado la razón por la que dio de baja el primer reel que subió.