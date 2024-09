¡No fue por dinero! Gala Montes revela la dolorosa razón por la que aceptó participar en La Casa de los Famosos

Desde la gala de eliminación que se llevó a cabo el domingo 1 de septiembre, la tensión en La Casa de los Famosos fue en aumento hasta llegar a su punto más alto la noche del día de ayer, cuando Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron una acalorada discusión que desencadenó en la salida del youtuber de dicho reality.

La discusión comenzó cuando Odalys Ramírez, junto a la producción, mostraron un video de Adrián Marcelo durante la gala de eliminación donde comentó: “una mujer menos para maltratar” refiriéndose a que eran dos famosas las que se disputaban la estancia en el reality, a lo que la conductora le cuestionó la razón de su comentario quien respondió que se trató de una reacción al posicionamiento de Gala Montes.

Posteriormente, la actriz pidió la palabra y arremetió contra Adrián Marcelo de quien en, ocasiones anteriores, ya había expresado su descontento por las acciones del youtuber en contra de sus compañeras y ella:

“¡Es una persona misógina y no debe estar aquí! Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces y así como yo te lo estoy diciendo yo, te lo van a repetir muchas mujeres allá afuera porque hay todo un movimiento que me defiende, estás más seguro aquí adentro, que allá afuera, tú me violentas desde la semana dos”.

La Casa delos Famosos México Instagram: @lacasadelosfamososmx (Instagram: @lacasadelosfamososmx)

Tras este encuentro con Adrián Marcelo, Gala Montes, rompió en llanto recordando su pasado familiar y lo doloroso que fue para ella que el influencer lo tomara para herirla comentando a Mario Bezares y Karime Pindter: “Yo no tuve la culpa de que mi padre me abandonara y mi madre me explotara”.

Fue entonces que un video comenzó a circular donde Gala Montes reveló la verdadera razón por la que había decidido participar en La Casa de los Famosos por la que, además se llevó el apoyo del público, y es que, mientras reveló extrañar a su sobrina, Alabama ‘Bama’, Montes confesó los motivos por los que se unió a la lista de concursantes.

Durante la plática que tuvo Gala Montes con Briggitte Bozzo la actriz finalmente reveló que no fue por dinero ni exposición la razón por la que aceptó estar en el reality: “Yo lo hice por no deprimirme, por que no quería estar en mi casa”, esto a raíz de la polémica que protagonizó con su madre.

Los comentarios de apoyo comenzaron a surgir, pidiendo a la producción que llevaran a ‘Bama’ mientras otros aplaudieron la fortaleza de Gala:

“Gala extraña a su sobrina y en el desahogo con Briggitte confiesa que ella no entró por dinero al reality, que lo hizo para no deprimirse estando sola en su casa. Esto nos demuestra que ella es un ser humano como todos los que a veces vivimos situaciones que nos rebasan y hacemos lo que está en nuestras manos para sobrellevarlas. Me alegra mucho saber lo bien que le va a ir saliendo de la casa”.