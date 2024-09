“No es humor negro”: famosas se pronuncian así tras salida de Adrián Marcelo de LCDLFMX

“La Casa de los Famosos México 2″, uno de los reality shows más seguidos de la televisión mexicana, ha generado un impacto sin precedentes en la audiencia, pero no por razones positivas. Esta temporada se ha caracterizado por polémicas intensas, principalmente centradas en el comportamiento de uno de sus participantes más controvertidos, Adrián Marcelo. Su presencia en el programa ha desatado una ola de indignación debido a sus comentarios misóginos, actitudes machistas, y un comportamiento narcisista que ha dejado una marca negativa en los demás habitantes y en la producción en general.

Desde el inicio, Adrián Marcelo se posicionó como una figura divisiva dentro de la casa, utilizando una “estrategia” de juego que ha sido duramente criticada por incentivar la violencia contra la mujer. Sus comentarios despectivos hacia sus compañeras y su insistente defensa de estas actitudes bajo el pretexto de ser parte de su táctica para ganar, creó un ambiente hostil y abrió debate en redes sociales sobre el peligro de que una figura pública como él estuviera “como si nada” en un programa con tal alcance.

El domingo 1 de septiembre, durante la gala de expulsión, la tensión alcanzó un punto crítico cuando Gala Montes confrontó directamente al regiomontano, llamándolo abiertamente “misógino, machista, clasista y narcisista”. “Lo último que necesitamos en el mundo del entretenimiento es a personas como tú: narcisistas, intransigentes pero sobre todo machistas, misóginos y que incentivan la violencia contra la mujer”, sentenció.

Sus palabras resonaron no sólo dentro de la casa, sino también en las redes sociales, donde se desató una ola de apoyo hacia ella y de condena hacia Adrián. La situación se agravó cuando, tras la salida de Gomita, el creador de contenido comentó entre risas: “una mujer menos que maltratar”, lo que generó una ola de indignación en redes sociales y obligó a la producción a exigir una explicación.

Este comentario se convirtió en el catalizador de su caída pues durante la gala del martes 3 de septiembre, los presentadores Diego Erice y Odalys Ramírez abordaron la situación con los habitantes de la casa. En un momento crucial, Odalys confrontó directamente a Adrián Marcelo sobre su declaración y aunque este intentó justificarse, alegando que su comentario fue una respuesta a los ataques de Gala y Arath, su intento de aclaración solo empeoró la situación. En lugar de mostrar remordimiento, desvió la conversación acusando a Gala de ser “inestable”, lo que provocó una reacción inmediata y furiosa por parte de ella.

La actriz, visiblemente afectada, no dudó en responder, reafirmando lo dicho el domingo y que este seguía violentándola. “Sigue haciéndolo, sigue violentándome. Hablando cosas de mi enfermedad... Sigue metiéndose con esos temas. Es una persona misógina y no debería estar aquí”, señaló.

Sus palabras resonaron con fuerza, no sólo por la valentía de enfrentarse a él, sino porque reflejan el sentir de muchas mujeres que han sido víctimas de actitudes similares.

La discusión llegó a un punto álgido cuando Gala, estalló en llanto. Hacia las 3 de la mañana, “La Jefa” convocó nuevamente a los habitantes para informarles que Adrián Marcelo había tomado la decisión de abandonar la casa. Esta decisión, aunque tardía para muchos, fue recibida con alivio por la audiencia y por diversas celebridades que no dudaron en expresar su apoyo a Gala y condenar el comportamiento del creador de contenido.

Mientras que varios patrocinadores anunciaron su retiro del programa, figuras como Regina Blandón, Andrea Legarreta y” Elán alzaron la voz, criticando tanto a Adrián Marcelo como a la televisora por su tardanza en actuar ante una situación tan grave.

“Que perro coraje que Gala esté peleando SOLA. Que perro coraje que digan “él ha decidido” en vez de que digan en TV nacional “hemos decidido sacar alv a este cloro por misógino y por machista y por violento” (...) La violencia de género se lleva a 10 mujeres todos los días. NO SON MICRO MACHISMOS, NO ES “HUMOR NEGRO” (...) ojalá más personas se atrevan a confrontar a sus agresores como lo ha hecho Gala. Ojalá construyamos más redes de apoyo sólidas para que sepamos que NO ESTAMOS SOLAS”

— Regina Blandón