Natália Subtil revela que Sergio Mayer Mori puso en “peligro” a su hija con este gesto y desata indignación

Natália Subtil es una de las actrices y modelos más exitosas que se encuentra triunfando en México, aunque nació en Brasil.

La famosa también ha trabajado como presentadora y combina cualquier proyecto a la perfección con la maternidad, pues tiene una hermosa hija Mila, quien ya tiene 7 años.

Recientemente Natália vivió un duro momento cuando falleció su hermano Daniel Fernando, por lo que ella se fue a Brasil a despedirlo y dejó a su hija con Bárbara Mori, abuela de su hija.

Sin embargo, Natália Subtil confesó que mientras estaba en su país vivió un momento de angustia cuando su hija Mila quedó sola en casa de su papá.

“Mila se quedó con él; la dejé en la casa de la abuela pero, de repente, estaba en la casa de papá”, dijo a ‘Venga la Alegría’.

Pero, lo grave fue que Sergio Mayer Mori se llevó a su hija en casa y la puso en peligro, pues la dejó sola.

“Un día antes de regresar, él salió y mi hija (se) quedó sola en la casa. Todo esto hablando por mensajito del iPad con ella, yo le decía: ‘¿Cómo, qué estás haciendo?’ y no me decía, porque seguramente le dijeron ‘no digas’, entonces lloraba y decía: ‘Yo estoy bien mamá, yo estoy bien’, pero no me decía, y yo le decía: ‘Estás sola, estás sola’”, confesó.

Ante esto, la actriz se puso en contacto con su ex y padre de su hija para reclamarle y le indignó aún más su actitud pues le dijo “es que ella ya no tiene un año, ya tiene siete”.

“O sea, ¿pueden entender?. El papá salió y volvió casi una hora después; ¿cuál es la necesidad?, es una niña de siete años, no tiene decisión de (decir) ‘quiero quedarme en la casa’, no, te sales y te la llevas”, dijo indignada.

Esto por supuesto, causó indignación en redes, asegurando que el joven no está preparado para ser papá.

“Por Dios, él ya es un adulto y no puede dejar sola a su hija”, “Con toda la razón del mundo su enojo!!!! Se nota que no puede confiar”, “Si se sabe que no es papá!!!”, “Que irresponsable la abuela y el papá”, “que peligro para esa niña, pero el colmo fue su respuesta, ni sintió culpa”, y “definitivamente la niña está mejor contigo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sutbil destacó que cuando llegó a México se fue a casa de Sergio Mayer Mori, pero su hija ya no estaba allí, estaba de vuelta con su abuela, Bárbara.

“La dejó con Bárbara, para no tener este choque, que yo lo viera y le reclamara, la dejó con su abuela y no me avisó, porque directo del aeropuerto fui a su casa, marqué y me dijo: ‘La dejé en la casa de mi mamá, ¿no te dijeron’”, explicó.

No es la primera vez que la expareja tiene problemas en su crianza a su hija, pues siempre han demostrado que el joven no es muy responsable ni se hace cargo de su hija.