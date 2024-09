Mejor amigo de Adrián Marcelo revela su reacción tras su salida de LCDLFMx

La jefa de “La casa de los famosos” sorprendió la madrugada de este miércoles 4 de septiembre a los integrantes del reality al notificarles que Adrián Marcelo abandonó la competencia. El silencio se apoderó del set de grabación. Esta decisión se concreta justo después de que, al menos, tres reconocidas marcas retiraron el patrocinio al show, porque la conducta de algunos no era cónsona con los valores que cada una tiene.

Y es que, durante la gala para el presupuesto semanal, Odalys Ramírez le pidió a Adrián que le despejara la duda sobre la reacción que tuvo cuando eliminaron a Gomita, en la que el también psicólogo espetó: “Una mujer menos para maltratar”, algo que colmó la paciencia de los televidentes, pues el youtuber jamás recibió una sanción por las vejaciones y abusos psicológicos que tuvo con sus compañeros, especialmente contra las mujeres.

Él respondió que se trató solo de una ironía, ante las acciones y comentarios de Galas Montes y Arath de la Torre. Además, afirmó que el 1 de septiembre pidió a la producción que lo dejara irse, pero se lo negaron. Ahora, Marcelo, de 34 años, batallará con la realidad, ya que deberá enfrentarse a varias demandas por su “estrategia de juego” y particular “sentido del humor”, que presuntamente le costó su cédula como psicólogo.

“Lloramos. Él se asustó”: amigo de Adrián lo cuenta todo

A las pocas horas de conocerse a salida de Adrián, su mejor amigo Iván Fematt, conocido como ‘La Mole’, habló sobre cómo fue la reacción del creador de contenido tras su salida a las 3:00 am y adelantó que será el propio Adrián quien se manifestará para dar su versión.

“La Mole” afirmó que o había podido dormir, ya que acompañó a Marcelo vía telefónica a su salida: “Está bien. Y me van a atacar por todos lados, pero Adrián no es una mala persona. Hablamos, lloramos, simplemente sé lo que él está pensando, pero no lo puedo expresar porque él lo va a decir, no me toca a mí decirlo”, expresó.

Fermatt también enfatizó: “Él va a decirlo, simplemente estaba haciendo un juego que se salió de las manos. Soy de sus mejores amigos y sé que a veces hay errores, pero me di cuenta que ellos allá aislados no saben lo que existe afuera. Él se asustó”.

Televisa se deslinda y emite comentarios

La tarde este miércoles 4 de septiembre Televisa Univisión aseveró que la segunda temporada de “La casa de los famosos México” ha sido el programa que más visto en toda la historia de la televisión mexicana y al ser un programa en vivo, refleja las expresiones de cada participante, “que no siempre representan los valores que como empresa promovemos”.

Además, recalcó: “Queremos ser muy claros: no toleramos ninguna forma de violencia de género, ni psicológica. (...) Somos una empresa dedicada al entretenimiento familiar y siempre escucharemos las preocupaciones de la audiencia”. Sin embargo, Marcelo se retiró sin ningún llamado de atención.