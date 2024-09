Martha Higareda se sincera sobre el error más grande que socavó su matrimonio y que muchas cometen

La actriz Martha Higareda está viviendo una de las mejores etapa en materia del amor. Se dio la oportunidad de rehacer su vida, pero esta vez dejando afuera los errores del pasado cuando estuvo casada por tres años con el actor Cory Brusseau. Fue en el 2023, que la artista nuevamente se comprometió en matrimonio.

PUBLICIDAD

En esta oportunidad fue con el empresario estadounidense Lewis Howes, a quien conoció en el 2021 tras intercambiar algunos mensajes por Instagram. Para Martha, el hecho de sentirse sumamente feliz se debe a que trabajó mucho en ella para sanar heridas y ser consciente de sus fallas.

A través de su podcast “De todo un mucho”, que comparte junto a Yordi Rosado, la estrella de novelas contó: “Si yo antes de conocer a Lewis no hubiera cambiado ciertas cosas dentro de mí, que trabajé con terapeutas, creo que no hubiera estado lista para estar con él”.

Martha afirmó que aprendió a “manejar muy bien mis emociones y hacerme responsable de ellas”. Además, compartió un consejo poderoso con la audiencia: “Para conocer a tu mach, primero tienes que convertirte tú en la persona que tú quieres conocer. Si haces esa lista de las cosas que quisieras las cualidades, los valores que quisieras que esa persona tuviera y te conviertes en esa lista, va a llegar a ti esa persona”.

Unos de los errores que le costó el matrimonio a Martha

La actriz de 41 años le confesó a Yordi que uno de los errores que contribuyó a que se deteriorara su matrimonio con Cory, fue poner de primero a sus familiares y no a él. Algo, que le costó entender y que tuvo que trabajar para no repetir el patrón.

“Al tener yo una familia tan unida, cuando él y yo teníamos algún plan; por ejemplo, él había planeado que nos fuéramos a ir de campamento ese fin de semana o que nos íbamos a ir a algún lugar o que x y o z, pero mis papás, especialmente, mi mamá me hablaba por teléfono y me decía: ‘Acabo de comprar boletos de avión me estoy yendo a Los Ángeles’, yo no le decía a mi mamá: ¡Padrísimo mamá!, obviamente siempre eres bienvenida, pero antes de cualquier cosa avísame la siguiente vez que vayas a venir pregúntame qué planes tienes o no”.

Higareda asumió la responsabilidad de que muchas veces esto ocurrió y que, además, de no confrontar a sus padres, ella cancelaba todos los planes porque su prioridad, en ese momento, eran ellos. Acotó que con ahora está consciente de que “cuando uno está casado, tu familia es tu esposo. Esa es tu familia. La otra familia se se vuelve, como dicen los gringos, ‘Your extended family’ tu familia extendida”.