“Hay un machismo estructural”, Shakira revive polémica por batalla con Hacienda

Después de varios meses de señalamientos constantes, Shakira rompió el silencio sobre su batalla legal con Hacienda, ya que fue acusada de un delito fiscal, misma del que se declaró culpable, además de otra denuncia por haber defraudado más de 6 millones de euros y otro caso que sigue pendiente; es por ello que la cantante decidió hablar y señalar a la institución.

Hace tan solo algunos meses, la artista colombiana y su equipo legal llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de evitar la prisión, por lo cual tuvo que pagar una multa de más de 8 millones de dólares, dejando como resultado un sinfín de reacciones, mismas a las que ha decidido responder.

Shakira revive polémica por batalla con Hacienda

Previo al inicio de su nueva gira, Shakira publicó un texto en exclusiva para El Mundo, de España, en el cual hizo evidente la forma en la que se fue desarrollando el proceso legal con Hacienda, asegurando que fue frustrante, tomando en cuenta que fue poco después de su separación con Gerard Piqué.

“En 2023 viví rodeada de cámaras que esperaban ansiosamente mostrarle al mundo cómo me quebraba. Nadie se perdió detalle: el juicio de Hacienda, el divorcio mediático... era un espectáculo demasiado jugoso para dejarlo pasar. Pero lo más frustrante fue comprobar que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones”, comentó para el medio español.

Al respecto de los detalles, la artista colombiana aseguró que sus finanzas fueron investigadas y que no hubo irregularidades, por lo cual señaló algunas de las inconsistencias en el caso.

“Algunos técnicos de la Agencia Tributaria española presentaron un relato infantil y moralista en el que yo era una cantante que evitaba cumplir con sus obligaciones fiscales y ellos los representantes de la justicia y la decencia. La realidad era muy distinta: yo cumplí siempre con mis obligaciones. Mis finanzas fueron investigadas por instituciones tan poco sospechosas como la Casa Blanca o el IRS y aprobadas por otros países de la Unión Europea, y en todo ese tiempo nunca encontraron ni la menor seña de ilegalidad, mientras que un director general de inspección de la Agencia Tributaria española se permitió criminalizarme en un programa de la televisión antes incluso de que se celebrara el juicio”, dijo.

Como parte de las dudas que puedan surgir sobre sus razones para exponer el tema, Shakira explicó que lo hace por sus hijos, ya que comentó que todo ha sido para protegerlos, especialmente luego de los cambios por los que atravesó su familia.

“A mis hijos quiero dejarles el legado de una mujer que expuso sus razones con calma y en sus propios tiempos, cuando ella lo consideró necesario, no cuando la obligaron a hacerlo. Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpabilidad. Quiero que entiendan que mi amor por España y mis queridos amigos y familiares españoles aún perdura, pero no todo es igual”, añadió.