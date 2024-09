Esta docuserie en Netflix plasma un extraño caso real que pondrá en duda en quién depositas tu confianza

Las series documentales de true crime en Netflix han logrado capturar la atención del público de una manera que pocos géneros pueden igualar. Semana tras semana, estas producciones no sólo se posicionan en el Top 10 de lo más visto en la plataforma, sino que también generan debates, teorías y, en muchos casos, una sensación persistente de inquietud.

PUBLICIDAD

El éxito de producciones como “Dahmer” y “American Murder: Laci Peterson” radica en su capacidad para sumergir a los espectadores en los detalles más oscuros y perturbadores de la naturaleza humana. No son simplemente relatos de crímenes, sino reconstrucciones meticulosas de casos reales que han estremecido a la sociedad. Estos documentales exploran no sólo el acto delictivo en sí, sino también las motivaciones psicológicas de los perpetradores, logrando una conexión intensa entre la historia y la audiencia.

Una serie que recientemente ha causado un gran impacto es “Worst Ex Ever”, un documental que narra historias de relaciones que, tras una fachada de normalidad, se convierten en tragedias inimaginables. Cada episodio aborda un caso diferente, y el episodio cuatro, titulado “Married to a Monster”, ha impactado a los espectadores.

Un romance de cuento que se transforma en una pesadilla

Docuseries Un caso real que está estremeciendo a todos (Netflix)

Uno de los casos más perturbadores que ahora está dando de qué hablar en Netflix se puede ver en la docuserie “Worst Ex Ever” pues relata la escalofriante historia de Amanda y Kevin Lewis, una pareja que inicialmente parecía ser la encarnación de la perfección, pero cuya relación se tornó en un infierno.

Lo que comenzó como un romance de cuento de hadas se transformó en una pesadilla cuando Kevin, incapaz de lidiar con sus inseguridades y problemas de control, se convirtió en un abusador emocional y físico. La situación se volvió mortal cuando este, después de su divorcio, contrató a dos personas para acabar con la vida de Amanda. Sin embargo, en un giro trágico, los asesinos mataron por error a su hermana, Alisha Canales-McGuire.

Este caso no sólo fue el foco del episodio de “Worst Ex Ever”, sino que también se exploró en “See No Evil”, otra serie documental que analiza crímenes a través de grabaciones de cámaras de seguridad. La fascinación del público con este tipo de casos radica en el terror que generan, no por ser historias de ficción, sino por ser realidades que podrían sucederle a cualquiera. El hecho de que alguien como Kevin Lewis, quien en un principio parecía ser un esposo y padre devoto, pudiera orquestar un asesinato tan cruel, es lo que alimenta el miedo y la atracción hacia estas historias.

Docuseries Un caso real que está estremeciendo a todos (Netflix)

En 2021, Lewis fue finalmente sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el brutal asesinato de Alisha Canales-McGuire. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes que incluían registros telefónicos, transacciones financieras y comunicaciones entre Lewis y los asesinos a sueldo, Jerradon Phelps y Alexis Hale. Estos detalles mostraron claramente el esquema de asesinato por encargo que Lewis había planeado.

PUBLICIDAD

El caso capturó la atención de los residentes de Everett, Washington, no sólo por la brutalidad del crimen, sino también por la frialdad con la que se llevó a cabo. Kevin había pagado $2,400 a Phelps y Hale para asesinar a Amanda, pero al no encontrarla en casa, dispararon contra Alisha.

Docuseries Un caso real que está estremeciendo a todos (Netflix)

Las revelaciones durante el juicio incluyeron que, apenas horas después del asesinato, Phelps publicó fotos en redes sociales mostrando billetes de cien dólares, y Hale se jactó ante conocidos de haber sido contratada para matar a alguien.

La condena de Lewis trajo algo de justicia para la familia Canales, pero el trauma que dejó en su estela es incalculable. Amanda Canales habló en la corte sobre cómo los actos de Kevin han afectado profundamente a sus hijos, y cómo la familia lucha por seguir adelante.