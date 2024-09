“Sí está embarazada”, el vestido de Lady Gaga en Venecia por el que levantó de nuevo sospechas de embarazo

La cantante sorprendió con este look con el que desató sospechas de embarazo

Lady Gaga y su prometido Michael Polansky llegaron a Italia este lunes 2 de septiembre para hacer su gran aparición y desfilar en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

PUBLICIDAD

A finales de julio la famosa evidenció que se comprometió con su novio, con quien tiene una relación desde hace cuatro años, dejando ver su espectacular anillo de compromiso.

Ahora, la famosa se encuentra en Italia, y con el look que usó en su llegada, desató de nuevo sospechas de embarazo.

“Se le nota que está embarazada”, el vestido de Lady Gaga en Venecia por el que levantó de nuevo sospechas de embarazo

Lady Gaga llevó un hermoso vestido corto negro con puntos blancos, que tenía mangas largas, cuello redondo y un gran lazo en el abdomen, además que la falda era ancha.

Este vestido lo combinó de la forma más elegante con unas pantimedias negras y stilettos negros y su cabello lo llevó semi recogido, rubio, y también lució unos lentes oscuros.

Su look fue de lo más elegante y se llevó los halagos por su estilo y clase, pero algo se robó la atención y es que aseguran que está embarazada.

Y es que aseguran que la famosa, quien estará en el estreno de su película, Joker: Folie á Deux, parece estar en la dulce espera pues está ocultando su abdomen, y aseguran que su rostro está más “lleno” que antes, teniendo “cara de embarazada”.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que desata sospechas de embarazo, pues hace meses que dicen que la famosa luce más llenita y es “obvio que está esperando a su primer bebé”.

“Ella se ve embarazada”, “Esa carita de embarazo no se la quita nadie”, “wow ya es muy obvio que está en la dulce espera”, “su cara y su look ocultando su abdomen lo dicen todo”, “se ve hermosa e irradia una luz de embarazo”, “me encantó su look, y es obvio que está embarazada”, y “está ocultando su barriga de embarazo, se ve hermosa”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa no se ha pronunciado a los rumores de supuesto embarazo, pero tampoco lo hizo cuando se comprometió, ni lo anunció por sus redes, así que puede estarlo y simplemente prefiere mantenerlo en secreto como muchas celebridades, o todo es un rumor y no es cierto, solo queda esperar.