¿Sancionarán a Adrián Marcelo? Estas son las teorías en redes tras amenaza a Arath

Adrián Marcelo sigue posicionado como uno de los actores más conflictivos dentro de La Casa de los Famosos México ante las distintas peleas que ha tenido con sus compañeros, entre ellos, Arath de la Torre, a quien recientemente amenazó con todo luego que este se posicionara frente a él en la última gala de eliminación, efectuada el pasado domingo 1 de septiembre.

El actor que cuenta con una trayectoria en las pantallas de más de dos décadas decidió sacar todo lo que tenía en contra del youtuber por lo que lo acusó de machista y misógino, situación que caldeó los ánimos entre ellos y terminó con una fuerte discusión dentro de la casa.

“Hoy me diste fuerte, discúlpame, yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a parar en frente de mí, no es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño. Ya avisado, hoy fui justo así para asentar un precedente, pero yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí. Tómalo como gustes solo estoy avisando”, dijo el youtuber al tiempo que pedía que si sus hijos veían el programa lo cambiaran para no ver a su padre “recibir un golpe bajo”.

Las teorías de internautas tras amenazas de Adrián Marcelo a Arath

Los seguidores de Arath de la Torre le han dado un apoyo masivo al atacar con todo a Adrián Marcelo y pedir su expulsión e incluso han amenazado con no seguir viendo el reality en caso de que el presentador del programa ‘Hoy’ decida renunciar a su puesto por las amenazas de su compañero, luego que este incluso llevara un cuchillo mientras lanzaba sus advertencias.

#NosvamosconArath ha sido la tendencia que han posicionado en redes para defender al artista y son varias las teorías por las que aseguran que la producción no le quedará de otra que sancionar al psicólogo.

Internautas se han encargado de exponer a Marcelo con sus dichos machistas, los comentarios agresivos contra sus compañeros pero también su comportamiento fuera de la casa al exponer mensajes de este que lo catalogan como un “pedófilo” por lo que aseguran que la producción no tendrá más opción que sancionarlo.

Por si fuera poco, han atacado también a los distintos patrocinadores del programa repudiando que no se pronuncien ante los episodios de violencia y amenazas que se han presenciado.