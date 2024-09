‘Me han traicionado muchas veces’: Angelina Jolie confiesa por qué no tiene amistades

Agelina Jolie ha deslumbrado a todos no solo con sus looks sino también con una nueva excelsa interpretación en su más reciente cinta, María. La actriz ha pasado por el Festival de cine de Venecia y el Festival de Telluride (Colorado) para promocionar la película, dirigida por el aclamado Pablo Larraín.

La querida actriz se mete en la piel de la gran diva de la ópera María Callas y por su excelente trabajo se llevó una de las mayores ovaciones del público durante el festival, con 8 minutos de toda la audiencia puesta en pie, lo que la llevó a llorar conmovida.

¿Qué dijo Angelina Jolie sobre mantener amistades?

Durante la promoción del filme contó cómo la música le había ayudado en un tiempo “de desesperación y de dolor” y que el mundo de la ópera le proporcionó “una terapia que no sabía que necesitaba”.

“ No tenía idea de cuánto estaba conteniendo y no dejando salir. Así que el desafío no solo fue técnico, fue una experiencia emocional para encontrar mi voz, estar en mi cuerpo, expresarme ”, contó Jolie.

La madre de seis también reveló a The Hollywood Reporter que no tiene amigos cercanos, tal vez porque las personas la ‘han traicionado muchas veces’: “En realidad, no tengo ese tipo de relaciones. Quizá sea porque perdí a mi madre siendo joven. Quizá porque estoy trabajando. Tal vez sea porque soy alguien a quien han traicionado muchas veces. No tengo muchas de esas relaciones cálidas y cercanas en las que me apoyo tanto”.