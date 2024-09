¿Los Aguilar harán un reality? Esto reveló Pepe Aguilar y es prometedor

El próximo 25 de octubre, Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, estarán dando su mejor espectáculo en Bogotá, Colombia, por lo que el cantante está de gira de medios por este país y recientemente ofreció una entrevista en la que reveló algunos aspectos de su familia, así como una personalidad jocosa que sorprendió al público.

En el podcast “¡Los Impresentables!”, del programa “Los 40 Colombia”, Pepe se sinceró sobre su vida como padre, artista e hijo el pasado viernes 30 de agosto. Al ser consultado sobre un anillo que tenía como dije de un collar, contó una anécdota que conmovió a los presentadores. Explicó que se trata de la sortija de boda que su madre llevó toda la vida, y que se la dio tras un lamentable hecho que ocurrió.

“Es el anillo de matrimonio de mi madre y mi padre. Me lo regaló antes de morir mi mamá. Llevaban 50 años de casado, tuvo 50 años con el anillo en el dedo y significa el amor que tenía por mi papá. Originalmente, me iba a quedar con el de mi papá, y por eso ya no uso ninguno. Cuando él se puso malito se lo llevaron la ambulancia y ya no regresó. ¡Le robaron el anillo en la ambulancia!”, desveló el artista de 56 años.

Explicó que quizá como fue un hombre muy querido, todos deseaban tener algo de él, precisamente cuando estaba muriendo. “Pero, ese anillo yo lo iba a traer aquí en el dedo. A toda la familia le dolió muchísimo que le robaran, y en esas circunstancias. Por eso traigo el de mi madre desde hace cuatro años y no me lo pienso quitar”, concluyó Pepe.

La posibilidad de un reality de la familia Aguilar

La lupa sobre la familia Aguilar está más presente que nunca, tras el escándalo por el romance la menor del clan, Ángela, y el artista mexicano Christian Nodal, lo que solo a Pepe le ha sumado más de dos millones de seguidores en sus diversas redes sociales, y que ante el show musical que ellos como familia ofrecen desde hace años, le preguntaron si han recibido propuesta para que hagan un programa de realidad como Ricardo Montaner, por ejemplo.

Ante la pregunta por parte de la presentadora Valentina Taguado sobre si pronto se podrán ver en la pantalla, Pepe respondió: “Sí, fíjate que sí y nos los han ofrecido. La verdad es que no se ha cerrado porque andamos siempre de gira y yo tenía una propiedad en Youtube, la tuve y la sigo teniendo, pero duró 8 años con mucho éxito. Se llamaba ‘El Vlog’. Fuimos el primer vlog que existió, el primero fue el de nosotros, y si te metes hay episodios de 5 o 6 millones de vistas, y durante ocho años fue una propiedad muy socorrida por la gente”.

Además, remató: “Ahora estoy pensado en hacer una cosa nueva, algo distinto, que sea algo entre un reality y un vlog, pero no con tanto rollo, no escrito. Que sea algo neto, neto”, lo que deja abierta la posibilidad de que pronto se vea a la familia en otra faceta.

Por supuesto, que una pregunta sobre la vida de su hija menor no podía faltar y no dudó en describir a Nodal, su nuevo yerno: “Somos amigos, puede ser mi hijo. Es muy respetuoso, miedoso (porque) al principio pensó que iba a ser bravo. Lo contraté cuando era chiquillo, cuanto tenía 20 años. Pero, sí lo contraté y ahí conoció a Ángela. Ella tenía 14. Pudiera ser yo el culpable de que los cabros estuvieran casados”.