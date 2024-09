Paul Stanley asegura su presencia cuando Mayito visite ‘Hoy’ tras palabras de Adrián Marcelo

En el más reciente posicionamiento de ‘La Casa de los Famosos México’, Adrián Marcelo mencionó que mientras la amistad de Arath de la Torre y Mario Bezares era actuada, al salir del reality el conductor de ‘Hoy’ se reunirá de nuevo con Paul Stanley, quien preferiría evitar encontrarse con Mayito. Por esta razón, el hijo de Paco Stanley rompió el silencio.

Fue en la gala de eliminación del domingo 1 de septiembre que Mario Bezares se posicionó con el nominado Adrián Marcelo y le dedicó unas palabras: “Tú sabes perfectamente bien que esto es un juego, sabes perfectamente bien que somos contrarios. Tú eres Team Tierra y yo soy Team Mar y son las estrategias que estamos nosotros usando”.

Aun así sentenció el cariño que tiene por él: “Te quiero muchísimo, de repente te veo triste, de repente de veo aislado, yo creo que extrañas mucho a tu Chaparrita”.

Por su lado, Adrián Marcelo lamentó no poder haber hecho equipo con Mario en el reality y aseguró que su amistad con Arath se trata de una estrategia para agradar al público:

“Me duele porque tú y yo sabemos que cuando salgas esa amistad que han fingido tener aquí se va a deshacer; tomarán caminos cruzados, y esta actuación que los dos con su experiencia han sabido llevar a buen puerto se acabará y él con quien sí tendrá una amistad, te recuerdo, será con quien pidió no estar cuando visitaste el programa ‘Hoy’, Paul Stanley”.

Paul Stanley responde

Ante la controversia, Paul Stanley que habría evitado acercarse a Mayito en ‘Hoy’ por su relación con el caso del asesinato de su padre Paco Stanley, realizó una serie de publicaciones en X, en los que además de demostrar su apoyo al Team Mar, escribió: “Cuando salgan todos ahí voy a estar en el programa ‘Hoy’, ya se dijo”.

Usuarios de la red social mencionada comentaron: “Será bueno que lo pongas nervioso en televisión nacional, tienes tiempo para planear algo bueno”, “Contamos contigo para que le digas sus verdades” y “El gran jugador de la casa y sin estar”.

En sus otros posts se puede leer: “Mucha mama…, no se le cree nada, ya out”, y “Espero que me sigan pagando en esta temporada de LCDLFM, hablan más de mí”.