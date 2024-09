“Más guapo que Capetillo”, la foto de Mario Bezares joven, cuando era coreógrafo de Timbiriche, que impacta

Mario Bezares pasó de ser uno de los presentadores y comediantes más polémicos de México tras el asesinato de Paco Stanley a ser uno de los más amados.

Y es que el también actor se ha convertido en uno de los participantes más queridos de La Casa de los Famosos y se ha ganado el cariño de todos con su personalidad, chistes, y espontaneidad.

Además, también se ha ganado el respeto de sus compañeros, a quienes además les cocina diariamente y quedan encantados con cada una de sus comidas.

El famoso tiene un gran apoyo tanto dentro de La Casa de los Famosos, como afuera, donde no solo los fans, sino su familia le han mostrado su respaldo en todo momento.

“Qué guapo”, la foto de Mario Bezares joven, cuando era coreógrafo de Timbiriche, que impacta a todos

Mario Bezares o “Mayito” como cariñosamente le dicen no solo encanta con su personalidad y carisma, sino también con su belleza, y es que se ha revelado una foto de su juventud.

El medio TV y Novelas compartió una foto de Mario Bezares en su juventud, cuando trabajaba como coreógrafo de la banda Timbiriche y sorprendió con lo guapo que lucía, llevándose los halagos.

En la foto se ve a “Mayito” luciendo una melena larga y con ondas, propio del estilo de los 70 y 80, una camiseta blanca y rasgada a los lados y una enorme sonrisa que enamoró a muchas.

Mario Bezares En redes han quedado sorprendidos con esta foto de la juventud de "Mayito" (@tvynovelasmex/Instagram)

“Wow que guapo Mario, con razón se enamoró Brenda”, “qué señor tan guapo”, “pero si ya amaba a Mayito ahora lo amo y me encanta más, que bello era”, “wow no puedo creer que sea el mismo, se veía súper bien”, “parecía más bien cantante del grupo, súper guapo”, “más guapo que Ricky Martin”, “pero Mayito hubiera opacado hasta a Eduardo Capetillo”, y “súper guapo, me enamoré”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La vida de Mario Bezares no ha sido fácil, y es que recordemos que fue acusado de estar implicado en el asesinato de su amigo Paco Stanley, y pasó más de un año en prisión, y fue liberado en 2001 cuando se desestimaron las acusaciones en su contra por falta de pruebas concluyentes.

Sin embargo, él y su esposa Brenda han salido adelante y dejan ver que son una familia muy unida y que el amor entre ellos sigue más fuerte que nunca.