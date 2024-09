La humillación a la que el príncipe William quiso someter a Meghan Markle el día de su boda

Son muchos los problemas familiares que la realeza británica ha intentado ocultar a lo largo de los años, pero varios de ellos han llegado filtrarse causando gran sorpresa entre sus seguidores. La enemistad entre el príncipe William y su hermano Harry, ha sido uno de los escándalos más fuertes con los que han lidiado en los últimos años y siguen apareciendo detalles de lo que fueron sus encontronazos.

PUBLICIDAD

Las tensiones entre los hijos de Lady Di estuvieron marcadas desde sus adolescencias ante el favoritismo que habría existido hacia William por tratarse del heredero de la corona y el ninguneo hacia Harry por ser el “remplazo”, como lo habría catalogado el Rey Carlos III, según él príncipe ha asegurado.

Sin embargo, la situación habría empeorado con la llegada de Meghan Markle a la royal family debido a la poca amistad que pudo establecer con Kate Middleton y las distintas discusiones que enfrentaron, las cuales llevaron a la separación a los hermanos.

Meghan Markle habría sido humillada por William el día de su boda

El príncipe Harry y Meghan Markle se han encargado de sacar a la luz las peleas que llegaron a tener con William y Kate Middleton como la que protagonizaron el mismo día de ña boda de los ex duques, por las diferencias que ellas manejaban sobre el vestido que llevaría la príncesa Charlotte.

Según Markle, el trato despectivo de Middleton la llevó a terminar en lágrimas, aunque en el el libro ‘Catherine, The Princess of Wales: The Biography’ de Robert Jobson, el escritor asegura que habría sido Meghan quien hizo llorar a Kate.

Pero este no habría sido el único altercado, pues William, nunca vio de buena manera que su hermano llegara al altar con la ex actriz, por lo que restaba valor a su compromiso, al punto de acudir a su abuela, la reina Isabel II, para que no permitiera que Meghan usara las joyas de su madre en el altar, ante la preocupación de que la boda de su hermano pudiera no ser lo suficientemente sólida como para merecer ese honor simbólico.

A diferencia del pedido del futuro rey de Inglaterra, su esposa sí presumió el día de su gran boda distintos accesorios de su fallecida suegra, por lo que sus intenciones han sido consideradas una humillación para Meghan Markle, quien acusó a miembros de la familia de someterla a comentarios racistas.

Pese a su pedido, Markle logró llevar varios accesorios de Diana Spenser como su anillo de aguamarina, un brazalete Cartier y un anillo Asprey.