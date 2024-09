Khloé Kardashian aparece con “look infantil” a sus 40 y la tunden por “no aceptar su edad”

La apariencia de las hermanas Kardashian ha sido un motivo de criticas a lo largo de sus carreras, al ser acusadas de abusar de los filtros de las redes sociales y de las cirugías estéticas. Khloé Kardashian no ha escapado de ellas y su más reciente salida junto a su madre Kriss Jenner ha causado controversia.

PUBLICIDAD

La empresaria de 40 años se ha encargado de presumir una figura envidiable, la cual ha acompañado de looks juveniles y modernos con los que suele llenarse de elogios pero en esta oportunidad usuarios en Internet han considerado que no ha dado en el blanco con su elección.

Y es que la socialité fue captada por algunos paparazzis durante un día de compras en West Hollywood, California y ha sido su particular forma de vestir la que ha indignado por ser considerada muy infantil.

El look de Khloé Kardashian que ha indignado en redes

Khloé Kardashian ha sido objeto de duros señalamientos tras los diversos cambios físicos que ha presentado a lo largo de su carrera, donde la han acusado de someterse a cirugías para lucir mucho más delgada y de inyectarse botox en su rostro por verse “muy estirada”.

Aunque ella ha sabido como enamorar con sus curvas y callar a quienes la han criticado, recientemente ha sido las prendas con las que salió a la calle las que han indignado a más de uno, al considerar que no son acordes a su edad.

En las imágenes se puede ver a la diva vistiendo una mini falda plisada con estampado de cuadros marrón, junto con un crop top de Miu Miu, el cual combinó con botas marrones hasta la rodilla, un mini bolso y unos lentes de sol en la misma tonalidad. Su melena color caramelo la llevó suelta.

Un look de estilo colegiala que para los internautas no es la mejor opción por lo que los comentarios negativos no tardaron en aparecer.

“La cara no combina con el conjunto”, “No estoy seguro cuál se ve más ridículo 🙄🙄🙄. Ejemplos perfectos de ‘el dinero no puede comprar el gusto’”, “Lo siento Khloe parece que te estás esforzando demasiado para ser una adolescente. Hay muchas maneras de vestirse juveniles sin usar una mini falda y top crop como Britney alrededor de 1999″, “¿No es Chloe un poco mayor para vestirse como una chica de 18 años?”, “Esta se cree colegiala”, “Cuántos años tienes 12?”, han sido algunas reacciones.