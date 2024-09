¿Fue una burla? El detalle con el que Cecilia Galliano recibió a Gomita y que desató especulaciones

La noche del 1 de septiembre, Araceli Ordaz, ‘Gomita’, se convirtió en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos México, segunda temporada, luego de que se enfrentara en el carrusel del reality con Karime Pindter, quien se ha vuelto una de las participantes más queridas del programa de televisión.

Desde que Agustín Fernández salvó de la nominación a Sian Chiong, las especulaciones de la salida de Gomita se hicieron más fuertes, pues competía por la estancia con Adrián Marcelo, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, teniendo como contendientes, personalidades que son muy apoyadas en redes sociales, por lo que muchos aseguraron que su salida era inminente.

Gomita sexta expulsada de La Casa de los Famosos México Instagram: @lacasadelosfamososmx

Además, las recientes declaraciones de su familia, provocaron que rumores sobre la inminente salida de la actriz se hicieran más fuertes y es que tanto el juego como la lista filtrada de eliminados que dio a conocer su hermano, habrían sido la gota que derramó el vaso sobre sus días en la famosa casa.

Ataviada en un vestido azul de terciopelo, Araceli Ordaz, fue llevada en el DiDi al foro de televisión para ser recibida por Galilea Montijo y su mejor amigo, Fernando Portillo, acudieron a la gala para darle la bienvenida después de cuarenta días de encierro en el reality, donde Gomita, protagonizó un triángulo amoroso y diversas polémicas con Gala Montes.

Así fue el reencuentro de Cecilia Galliano y Gomita

En redes sociales, usuarios ya comentaban cómo podría ser el reencuentro entre Cecilia Galliano y Gomita, luego de que, hace unos años, protagonizaran una fuerte controversia mientras trabajaban juntas en el programa ‘Sabadazo’ cuando la argentina, señaló a Lapizito, hermano de Ordaz, de haber robado el anillo de compromiso que le había dado Mark Tacher, hecho que recientemente se habría revivido por el actor.

“El segundo (anillo) que di, se lo robaron a la susodicha”, comentó Tacher a ‘Sale el Sol’ y continuó: “Sí, estaba en un show de televisión, brincando (cuando se le cayó)”, Fue entonces cuando la presentadora Joanna Vega-Biestro interrumpió diciendo: “De gomita no vas a estar hablando”, a lo que contestó “No, de su hermano”.

Tras revivirse la polémica del anillo, Cecilia Galliano y Gomita se encontraron en la Post-Gala de La Casa de los Famosos organizada por ViX, donde muchos ya especulaban cómo sería y qué podrían decirse, pero a diferencia de lo que pensaron, la argentina recibió a Ordaz con un cálido abrazo:

“Ha llegado el momento de recibir a nuestra sexta eliminada, así que bienvenida a esta Post Gala, Gomita... ¿Qué pasó? Tantos años... Respira tranquila... Te vinieron a echar porras”, posteriormente, Galliano dio un consejo a Gomita diciendo:

“Sé que no soy nadie para dar un consejo, pero nos conocemos desde chiquitas, desde muy chiquitas. Nunca te quedes callada con nada, nunca, y menos con la historia que tienes. Sea en el juego que estés, estés con quien estés, tu verdad siempre debe de ir por delante y si tú sabes qué has pasado por muchas cosas fuertes como mujer, tanto tú como tu mamá, nunca te quedes callada, aunque te tengan que sacar de ahí, no importa, vas a ganar siempre más”.

¿Cecilia Galliano mandó indirecta a Gomita en su reencuentro?

El encuentro se prestó a diversas interpretaciones, una de ellas, fue que Cecilia Galliano habría mandado una indirecta a Gomita a través de su vestuario, tomando la polémica de su anillo de compromiso y plasmándola en el glamuroso look que llevó.

La argentina se enfundó en un vestido azul cielo con detalles de pedrería y un pronunciado escote para la post gala de Vix, pero esto no fue lo único que destacó, sino el gran anillo que llevó puesto en su dedo medio, que algunos aseguraron pudo tratarse o bien, como una indirecta o como una burla al rumor sobre lo sucedido con su argolla de compromiso que le habría dado Mark Tacher.