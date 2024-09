“Es denigrante”: Christian Chávez y otros famosos que han criticado duramente LCDLF

El controvertido reality show La Casa de los Famosos ha generado una ola de críticas por parte de reconocidas figuras del espectáculo, quienes han expresado su desaprobación ante el contenido presentado en esta segunda temporada en la edición de México.

Desde peleas hasta chismes, el programa ha mantenido a la audiencia al borde del asiento, generando altos niveles de rating y discusiones en redes sociales, pero no siempre por situaciones positivas.

Estas celebridades han alzado la voz ante La Casa de los Famosos

Uno de los más recientes en hacerlo fue el actor y ex integrante de RBD, Christian Chávez. En un reciente cuestionamiento sobre el papel de Ricardo Peralta en el programa, citado por Milenio, el también cantante no dudó en mostrar su decepción por las situaciones expuestas, calificándolas como “denigrantes”.

”La verdad se me hace muy difícil este tipo de realities. A mí ya me lo han ofrecido y yo me niego, lo que estamos viendo es denigrante como seres humanos. Yo había visto otras temporadas y no puede ser que tengamos a personajes que les hablen a las mujeres de esa forma, que escupen, que mienten, llevan el extremo de la condición humana”, manifestó.

Christian Chávez (Instagram)

Además, señaló que la calidad humana exhibida en el programa ha llegado a niveles alarmantes, siendo expuesta a una audiencia de todas las edades. Criticando la pérdida de valores y la exposición de comportamientos inaceptables, Chávez hizo un llamado a la reflexión a la producción del show.

No obstante, no es el único en hacerlo. Otras personalidades del medio también han expresado su desagrado hacia La Casa de los Famosos. Por ejemplo, el periodista colombiano, Daniel Samper Ospina, calificó al programa como “asqueroso” y “aterrador”, mientras que el humorista Chumel Torres criticó a aquellos que dedican tiempo a seguir las disputas del reality. “Merecemos este país kilo por kilo”, expresó.

“Es un reality de convivencia de una pornomiseria deliciosa (...) Tan asquerosa de ver, como inevitable de ver, como adictiva…” — Daniel Samper Ospina sobre La Casa de los Famosos.

Por su parte, el comediante Ricardo O’Farrill tildó de “nacadas” a los seguidores del show, cuestionando el valor de invertir tiempo y dinero en este tipo de entretenimiento. “Ustedes son extra pen... porque pagan una plataforma de mier...”, dijo.

De igual manera, Maryfer Centeno se sumó a las críticas al afirmar que La Casa de los Famosos refleja la realidad de la sociedad actual, desencadenando un debate en redes sociales sobre la influencia de estos programas en la percepción colectiva.

“La casa de los famosos es un reflejo de lo que somos como sociedad”, escribió en X, a modo de reflexión.