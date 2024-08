“Un insulto”: Tunden a Angelina Jolie tras recibir ovación de 8 minutos por su interpretación de María Callas

Angelina Jolie no es solo una estrella de cine; es una de las personalidades más influyentes y multifacéticas de Hollywood. Su trayectoria ha sido marcada por una mezcla única de talento actoral, compromiso humanitario y una incesante disposición para asumir nuevos retos en su carrera. Desde sus primeros años en la industria del cine, Jolie ha demostrado ser una actriz de enorme versatilidad, capaz de interpretar una amplia gama de personajes complejos y desafiantes.

Jolie se ganó un lugar en la memoria del público con su papel en “Girl, Interrupted” (1999), donde su interpretación de la problemática Lisa Rowe le valió un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. Desde entonces, ha continuado sorprendiendo a críticos y audiencias por igual, con actuaciones notables en películas como “Changeling” (2008), dirigida por Clint Eastwood, que le mereció una nominación al Oscar a la Mejor Actriz.

Angelina Jolie La actriz interpreta a María Callas en la nueva película "María" (Netflix)

Sin embargo, Angelina Jolie no es sólo una actriz de renombre; su trabajo como directora en películas como “Unbroken” (2014) y “First They Killed My Father” (2017) ha demostrado su habilidad para contar historias significativas y su compromiso con temas sociales y políticos importantes.

Ahora, en su más reciente proyecto, Angelina vuelve a desafiarse a sí misma con su interpretación de María Callas en la película “María”, dirigida por Pablo Larraín. Esta nueva cinta biográfica, que se estrenará en Netflix, narra la vida de la legendaria soprano griega, conocida tanto por su voz incomparable como por su vida personal tumultuosa.

Jolie, quien siempre ha mostrado un profundo interés en interpretar a mujeres fuertes y complejas, se adentra en el mundo de la ópera y el drama personal de Callas, explorando no sólo su arte, sino también las luchas internas que la definieron.

Una ovación en el Festival de Venecia que divide opiniones

La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde la actriz recibió una ovación de pie de ocho minutos en el Teatro Sala Grande. Visiblemente emocionada, Angelina no pudo contener las lágrimas, recordando un momento similar cuando Brendan Fraser fue ovacionado por “The Whale” en 2022. Este cálido recibimiento en Venecia ha suscitado especulaciones sobre una posible nominación al Oscar, posicionándola como una fuerte contendiente en la categoría de Mejor Actriz.

Sin embargo, el triunfo de Jolie en Venecia no estuvo exento de controversia. Mientras muchos celebraban su interpretación como un logro monumental, algunos internautas no dudaron en criticarla. Las redes sociales se llenaron de comentarios que aseguraban que Jolie “no le llega ni a los talones” a María Callas, y que la ovación de ocho minutos fue “exagerada” para una actuación que, según algunos, “no es para tanto”.

“Mi gran duda es Canta??? Callas es de las Sopranos más grandes del mundo!!!”. “No se parece en nada físicamente. Será interesante verla en ese papel”. “No actúa bien es solo famosa”. “No es para tanto, no es tan buena actriz”. “Pero no se parece a Callas no canta osea como?”, expresaron.

Estas opiniones divididas reflejan la presión y el escrutinio a los que las actrices de la talla de Jolie están constantemente sometidas, especialmente cuando asumen roles tan icónicos y reverenciados como el de Callas.

El Legado de María Callas: una figura icónica del siglo XX

María Callas, nacida en Nueva York de padres griegos, es considerada una de las cantantes de ópera más grandes de todos los tiempos. Su voz única y su capacidad para transmitir emociones profundas hicieron de ella una figura central en la escena operística del siglo XX. Pero más allá de su arte, la vida de Callas estuvo marcada por el drama y la tragedia, desde su tormentosa relación con el magnate griego Aristóteles Onassis hasta su lucha con problemas de salud que eventualmente afectaron su carrera.

“María” es la tercera película en la trilogía de Pablo Larraín sobre mujeres icónicas, después de “Jackie” (2016) y “Spencer” (2021). A través de esta película, Larraín y el guionista Steven Knight buscan capturar “la tumultuosa, hermosa y trágica historia de la vida de la cantante de ópera más grande del mundo, revivida y reimaginada durante sus últimos días en el París de los años 70″. La película no solo rinde homenaje a la vida y el legado de Callas, sino que también ofrece a Jolie una oportunidad única para explorar un nuevo horizonte artístico.