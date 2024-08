Pepe Aguilar reacciona a los halagos de Christian Nodal: “todavía no me conoce”

El cantante habló de su suegro, pero Maryfer aseguró que no es como parece

El paso de Christian Nodal por Puerto Rico dejó una jugosa entrevista con el famoso creador de contenido y podcaster, Jorge Pabón, mejor conocido como “El Molusco”. El cantante mexicano, entre otras cosas, habló de cómo es Pepe Aguilar como suegro, ya que por muchos años los dos sólo habían tenido una relación profesional.

PUBLICIDAD

Después de las declaraciones de Nodal, Pepe Aguilar reaccionó. De cierta forma, la leyenda del regional mexicano marcó distancia como suegro, para que el sonorense sepa que no se puede pasar de la raya con su hija, Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar fue al programa Ventaneando y durante su intervención, la producción le puso el clip de Nodal hablando de él. Y sorpresivamente, su primera reacción fue decir: “No me conoce todavía, no me conoce”.

Pepe Aguilar / Nodal Los rancheros han sido duramente criticados en redes. (Instagram (@pepeaguilar_oficial))

Claramente lo dijo en forma de broma, ya que de inmediato soltó una risa fuerte que contagió a todo el set del programa. Ya en serio, Pepe reaccionó a las declaraciones de su nuero con el siguiente mensaje: “No, pues yo creo que ya uno como ser humano es como le lleguen, o sea, obviamente, yo creo que… Juan Gabriel tenía una canción que decía ‘por las buenas soy muy bueno, por las malas soy muy malo”.

“Si él es respetuoso como lo ha sido, si es serio como lo ha sido, si es como ha sido, pues así se le trata, y aparte es un buen muchacho, o sea, se da a querer el cabr*n”, dijo Pepe Aguilar sobre Christian Nodal, según la revista Quién.

Nodal sobre Pepe

Christian Nodal pasó por Puerto Rico para reencontrarse con su público boricua. Mientras estuvo en la isla del encanto hizo espacio en su agenda para hablar en el podcast de El Molusco, que fue en donde habló de Pepe Aguilar.

“Creo que todo mundo lo tiene como un monstruo. ¿Por qué? No sé. ha sido súper bueno, es una persona que ha sido muy empática. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y yo estoy con su tesoro, básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida, de sus amores más grandes!, dijo Nodal.