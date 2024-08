Las palabras de Ben Affleck que delatarían sus razones para divorciarse de JLo

El divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha causado gran controversia durante las últimas semanas ante la ola de especulaciones que aparecieron sobre su crisis matrimonial y finalmente la decisión de la diva de ponerle punto y final a lo que fue su segunda historia con el actor.

Si bien la cantante expuso frente a las autoridades que las razones se trataban por “diferencias irreconciliables”, desde inicios de su matrimonio habían aparecido señales de sus problemas al ser captados en varias oportunidades discutiendo.

Pese a que la artista habría agotado los recursos para recuperar su relación, han sido las palabras del también director las que delatarían la verdadera razón que los llevó al fin de su romance.

Las palabras de Ben Affleck que revelan por qué se separó de Jennifer Lopez

Ha sido una entrevista de Ben Affleck la que estaría mostrando la verdadera razón por la que los apodados Bennifer no pudieron continuar con su matrimonio, pese a que esta vez se pensaba que sería para toda la vida al tratarse de su segundo compromiso.

Si bien la entrevista no data de los últimos días ha resonado entre sus seguidores ante la clara señal de incompatibilidad que manejan los famosos.

“Yo no estoy hecho para ser famoso, no me gusta, te lo puedes quedar. No recibo ningún beneficio de ello más que haberme librado de alguna multa y obtener reservaciones en restaurantes, ¡y no hago fila en Disneyland! Muchos artistas lo desean con todas sus fuerzas porque nadie quiere actuar en una sala vacía, quieren tener esa atención”, expresó.

Affleck ha esquivado las cámaras a lo largo de su carrera como actor, al considerarse tímido, situación muy contraria a lo que sucede con JLo quien es una de las famosas más perseguidas por los paparazzis por lo que cada movimiento que hace se convierte en noticia.

“Soy alguien que quiere expresar algo profundo a la gente y que haya gente que responda a eso. Y la celebridad en sí misma, la atención en sí misma no es algo valioso para mí, en lo absoluto. Soy tímido, no quiero decirle cosas a la gente, me han criticado tanto en mi vida, malinterpretado, y caracterizado de una forma que me hace sentir incómodo... Quiero hacer mi trabajo, pero no lo que implica ser una celebridad”, sostuvo.

Aunque Affleck habría asegurado que estaba al tanto de lo que implica estar al lado de Jennifer, habría sido nuevamente la exposición la que les jugó en contra, situación que muchos han criticado, pues nadie mejor que él sabía con quien se estaba casando, al ser una mujer multifacética y reconocida a nivel mundial, por lo que sería esa celebridad que él no desea ser.