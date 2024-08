“Es un insulto a Marta Sánchez”: Karol G reaparece junto a Andrea Bocelli, pero fans demuestran descontento por este motivo

Karol G colabora con Andrea Bocelli y renueva "Vivo por ella", sin embargo, no gustó mucho.

Andrea Bocelli ha hecho una excelente estrategia para que su música cale en la nueva generación, especialmente que ahora celebra 30 años de carrera artística. Hace poco compartió escenario con Laura Pausini, Dua Lipa, Gwen Stefani, Ed Sheeran y Christian Nodal. Ahora le tocó el turno a la cantante colombiana, Karol G, quien hoy 30 de agosto se sumó a la lista.

En oportunidad, “La bichota” colaboró en una de los temas más famosos del músico italiano: “Vivo por ella”, que lanzó en 1996 junto a la voz de la española Marta Sánchez. Esta canción fue elegida para la novela mexicana “Vivo por Elena”, protagonizada por Victoria Ruffo y Saúl Lisazo, en 1998.

El propio Becelli le dedicó unas hermosas palabras a la artista de 33 años: “Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes en el mundo KAROL G, su hermosa voz y interpretación en esta nueva versión ayuda a crear una celebración intemporal de amor y amor música que resonará con nuevos fans y a través de generaciones. Estoy emocionado de que la gente escuche lo que KAROL G ha traído a una de mis canciones favoritas de todos los tiempos”.

“Ni con todos los arreglos la puede cantar”: tunden a Karol G

Pese a que Andrea creyó en el talento de la intérprete de “Barco”, no así ni sus propios fanáticos, quienes esta vez no la respaldaron en esta colaboración y así lo dejaron saber en las redes sociales, con sus comentarios, pues aseguran que su voz sencillamente “no da la talla” para semejante canción.

“Te Amo Karol ❤️, pero Martha Sánchez es inigualable e insuperable en esa canción😍”, “Es un insulto a Martha Sánchez”, “¿Por qué malograr una canción original tan bella 🙄 y no escribir una nueva para ella, para su voz?😒😏”, “Ni con todos los arreglos la puede cantar, imagínenla cantándola en vivo🙄 ¡qué atrevida!”, “El problema aquí real, es que la voz de ella no va con la canción. Esa canción es para una voz más suave”, “Quiero pensar que Andrea Boccelli quiere llegar al público de Karol G porque Karolita aquí no te la puedo dar”, escribieron a la artista.

No es la primera vez que Carolina Giraldo, nombre real, se llena de críticas por su actuación. El más reciente fue durante la clausura de la Copa América, cuando cantó en himno nacional de Colombia, pero no brilló, pues su voz no se escuchó.

La cantante también ha sido señalada por su apariencia, en las últimas apariciones que ha tenido en diversas revistas de moda. Los haters incluso la han comparado con la creadora de contenidos, Wendy Guevara.