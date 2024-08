¿Alicia eres tú? Eiza González reaparece irreconocible con nuevo look: este sería el motivo de su radical transformación

La actriz sorprendió con un radical cambio de look

Eiza González se ha consolidado como una de las actrices mexicanas más destacadas en Hollywood, desafiando constantemente las expectativas y rompiendo barreras en la industria del entretenimiento. A pesar de enfrentar críticas por sus cambios físicos por supuestas intervenciones estéticas y ser subestimada por haber iniciado su carrera en telenovelas, González ha demostrado con creces su talento y versatilidad.

PUBLICIDAD

Su trayectoria en Hollywood no sólo la ha convertido en una figura influyente, sino que también ha servido de inspiración para otros actores latinos que buscan un espacio en la meca del cine y cada día sigue sorprendiendo.

Ambulance Eiza González triunfa a lo grande en la plataforma (Universal Pictures)

Eiza ha sabido evolucionar adaptándose a diferentes roles y géneros

Su participación en películas de alto perfil como “Baby Driver”, “Hobbs & Shaw” y “Ambulance” ha consolidado su reputación como una actriz capaz de asumir papeles en cintas de acción. Además, ha trabajado en proyectos como “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, una muestra más de su habilidad para encajar en narrativas de acción intensas y complejas. Este reconocimiento no ha sido fácil pero se lo ha ganado a pulso y ahora está por reafirmarlo con un nuevo y prometedor proyecto.

La actriz estará protagonizando “Mike & Nick & Nick & Alice”, una nueva película que se describe como una comedia de acción ambientada en el inframundo criminal y que cuenta con la participación de figuras destacadas como Vince Vaughn y James Marsden.

Eiza González La actriz sorprendió con un radical cambio de look (Instagram)

Aunque aún no hay mayores detalles respecto a la trama, la cinta está dirigida por BenDavid Grabinski, conocido por su trabajo en “Scott Pilgrim Takes Off” y Eiza González ya ha dado una probada de cómo se verá su personaje, “Alice”.

Eiza no dudó en compartir con sus seguidores un primer vistazo del cambio de look al que se sometió para meterse en el papel y dejó a todos boquiabiertos con lo bien que se ve. “¿Alice eres tú?”. “¿Alice será pelirroja?”. “El rojo definitivamente te viene bien”, expresaron algunos en redes sociales.

Sin decir nada, la actriz simplemente puso los emojis “🧨🌶️🎥” en la descripción de la publicación y de inmediato, sus seguidores supieron que se trataba del nuevo proyecto, el cuál promete ser dinamita pura.

PUBLICIDAD

Este nuevo look ha generado una gran sorpresa entre sus seguidores, quienes no esperaban ver a González en un estilo tan distinto. Por supuesto, ésta no es la primera vez que la actriz toma riesgos para adaptarse a un personaje, ya que en 2022 sorprendió con un tono rubio platino durante la promoción de la película “Ambulance”. Con esto, la mexicana está demostrando una vez más su compromiso con su trabajo y su disposición a salir de su zona de confort.

Su capacidad para interpretar personajes complejos y su presencia en pantalla la han establecido como una de las actrices más prometedoras de su generación, desafiando estereotipos y abriendo camino para otras actrices latinas en un entorno que tradicionalmente ha sido dominado por figuras anglosajonas.