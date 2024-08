“Ya se parece a Camilo”: Captan a Gala Montes durmiendo y en pijama, pero sus pies se roban toda la atención

Adrián Marcelo ha querido hacer mella de la explosiva discusión que tuvo Gala Montes con su madre antes de entrar en el reality show “La casa de los famosos México”. Sin embargo, Crista Montes, no se quedó callada ante las humillaciones que el youtuber le ha hecho a la menor de sus hijas y le envió un contundente con mensajes.

En semanas pasadas, Marcelo le dijo que le “hacía falta una madre”, y cuestionó la veracidad de su diagnóstico de depresión, palabras que fueron repudiadas por todo México, incluso hasta por instituciones del Estado, aunque no pasó “por debajo de la mesa” para la producción del programa, que no dio ninguna sanción a pesar de la violencia que ejerció el también psicólogo sobre Gala.

Ahora, ante la nueva amenaza de que conocerá a un verdadero “hombre misógino y agresivo” cuando la posicione durante la gala eliminatoria de este domingo 1 de septiembre, Crista salió en su hija le dijo: “¿Qué clase de gente es esta?, tu mamá no te supo cuidar, por eso sufriste ese abuso de la sirvienta. Tú juegas demasiado bajo y te burlas de eso, pues yo también me burlo de lo que te pasó”.

Gala “ya se parece a Camilo”

A los internautas no se les pasa ningún detalle en la transmisión del programa, y este miércoles 28 de agosto, los fanáticos de Adrián difundieron en la red social X una imagen de Gala, que desató las críticas hacia la joven artista.

“Gala Montes no lava los trastes, ni limpia nada, pero ahora resulta que tampoco lava sus patas. ¡QUE ASCO! Es muy desagradable”, es parte del mensaje que dejó una internauta junto a la foto de Gala acostada boca abajo en una cama y con los pies hacia afuera. Estos quedaron expuestos a la cámara, que captó que están sucios, por lo que se presume que ella no se calza durante su estadía en la casa.

“Ya se parece a Camilo”, “O sea que no na’ más pelos, sino que hasta telarañas ha de tener”, “Cómo traerá la pano...”, “Todos los calzones hediondos”, “Así me imagino a la pinche Gala”, “¡Qué asco de mujer!”, “Y así dicen que es ‘La novia de México” y “Qué te puedes esperar cuando no la quiere ni su mamá”, fueron algunas de las opiniones subidas de tono que recibió Montes.

La comparan con el cantante colombiano Camilo, ya que el generalmente está descalzo, ya que desea estar en contacto directo con la tierra y vivir el momento presente al máximo. Esto le valido un sin fin de comentarios despectivos, que muchas veces hasta ha incluido a su bebita Índigo, a quien también la ha publicado descalza y con los pies sucios.