“Soy yo o su cara cambió”: Bárbara de Regil presume su figura en bikini, pero su rostro impacta a los fans por este detalle

Bárbara de Regil volvió a hacer ruido en redes sociales luego de que, recientemente, anunciara que continuaría con su carrera como actriz, esta vez en Hollywood, y aunque todavía no revela más detalles de su nuevo proyecto, llamó la atención que se comparara con Eiza González.

Esto sucedió debido a que confesó que estaría mejorando su nivel de inglés para poder mejorar su nivel: “Me dio miedo, porque soy una miedosa, y me da miedo, porque yo no soy Eiza González, que tiene un acento perfecto, entonces sí me dio miedo y dije ay”.

Mientras da más detalles sobre este nuevo paso en su carrera, la actriz reconocida por su escultural figura y promover un estilo de vida saludable, volvió a impactar en redes sociales con un sexy posado en bikini por el que le llovieron halagos; sin embargo, los evidentes cambios en su rostro fueron los que despertaron especulaciones sobre si se estaría sometiendo a algún tipo de tratamiento estético.

Bárbara de Regil impacta en redes sociales con el bikini vichy en tendencia

Estamos viviendo la recta final del verano, y estos últimos días las famosas han compartido sus icónicos looks de playa y sensuales posados en bikini, entre ellas, Bárbara de Regil, quien disfruta de los paisajes de Tulum, (donde tiene un departamento) presumiendo su figura con un traje de baño amarillo en tendencia.

La actriz de 37 años compartió una serie de fotografías desde ‘Orchid Beach House’, posando con un bikini amarillo de estampado ‘Vichy’ con detalles color rosa y algunas flores que adornaban su cabello, presumiendo su abdomen de impacto, que le valieron de una ola de comentarios halagando su belleza: “Divina una cosa de locos”, “Qué preciosa”, “Luces espectacular”.

Usuarios aseguran que rostro de Bárbara de Regil luce cambiado

Pero su look playero no fue lo único que acaparó la atención de sus seguidores, también su rostro, y es que para algunos luce cambiado, tanto que en los comentarios se leía: “¿Soy yo o su cara cambió?”, “Ella es bella tal cual ojalá no se retoque más hasta ahí está hermosisima”, “Mínimo la boca si se le ve diferente”.

Los usuarios señalaron que Bárbara de Regil podría estarse sometiendo a tratamientos estéticos que no necesita, pues consideran que ella posee belleza natural: “trae muchísimo relleno de ácido hialurónico en los pómulos, la gente sigue creyendo en la eterna falacia que al rato no migra el relleno”, “Si, mucho son rellenos faciales, inflaman mucho la cara, pero evita que se marquen las arrugas es preventivo, igual es hermosa”, se leía en redes sociales.

Sin embargo, el sexy posado en bikini desde Tulum, se vio opacado por una ola de especulaciones en redes sociales, pues desde abril pasado, hizo una aparición en el programa de Unicable, ‘Montse & Joe’, donde algunos fans aseguraron que su rostro lucía distinto e incluso la acusaron de hacer uso de bótox: “Bárbara se ve más jovial”, “Qué diferente se ve la señora de Regil... No la reconocí”.