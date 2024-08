Desde muy chica, la empresaria Paris Hilton ha sabido sortear las críticas. Forman parte de su vida, unas veces las ha dejado pasar y a otras les hace frente. Pero, desde que se convirtió en madre, las cosas cambiaron, especialmente cuando empezaron los señalamientos hacia su hijo mayor, en relación con su apariencia. Como toda mamá, salió en defensa de su pequeño.

Ahora esta semana nuevamente, la celebridad volvió a proteger a Phoenix. Paris suele compartir imágenes y videos de su vida como madre, y en estos días publicó en sus redes clips de las merecidas vacaciones que la familia completa está tomando a bordo de un catamarán. En uno se ve al pequeño Phoenix coloreando junto a mami. Ambos felices.

Mientras que en el otro se observa al bebé de un año y ocho meses corriendo por toda la embarcación, brincado sobre una malla y también sobre la cubierta. Su cara de felicidad era todo un poema, mientras que a su lado, permanecía como una gran celadora, Paris. También, contenta por ver al pequeño riendo.

Paris Hilton y su bebé Paris Hilton calló a los haters que la tildan de “inconsciente” con esta acción a su hijo y dio un poderoso mensaje (Instagram @parishilton)

Sin embargo, mientras ella era feliz con eso, algunas madres internautas le dieron algunos consejos pasivos agresivos, que Paris supo enfrentar con mucha delicadeza, pero también con bastante determinación.

“Mamá, por favor, haz que siempre use un chaleco salvavidas en un barco. Pasan cosas. Por eso se llaman accidentes. Con amor”, “Todos estamos aquí para pedir consejo sobre el chaleco salvavidas, ¿no? Un barco precioso, una vida preciosa, y es más seguro aún con el chaleco”, “Por favor, de una madre a otra… ¡chaleco salvavidas!” y “¡Qué ansiedad me da no verlo con un chaleco salvavidas! ¡Nunca se puede estar demasiado seguro en el agua!”, fueron los consejos que le dieron.

Hilton respondió a los trolls explicando que el barco de lujo, era muy grande y que su hijo no corría ningún peligro: “Hola, mamás, gracias por los consejos y por preocuparte siempre por mi #CutesieCrew”, escribió en la sección de comentarios de su publicación. “Es un barco grande y mi esposo y yo lo seguimos a todas partes y lo vigilamos como halcones. Mis bebés son mi mundo”.

Hilton se llevó los aplausos de otras madres, que la respaldaron por estar atenta y que además, se trata de un espacio amplio y, sobre todo, monitoreado.

Las críticas a la apariencia de Phoennix

Desde que Paris mostró a su primogénito, a quien tuvo junto a su esposo Carter Reum, todo las miradas se centraron en el tamaño de la cabeza del bebé, que es un poco más grande de lo habitual. Muchos especularon que tuviera alguna patología. Pero, en octubre del año pasado ella no soportó y más y se pronunció ante la preocupación y hater que estaba recibiendo el bebé.

“Hay algunas personas enfermas en este mundo. Mi ángel está perfectamente sano, y sí, por supuesto que ha ido al médico, solo tiene un cerebro grande”, le respondió Hilton a quienes se burlaron. Desde entonces, ya han fijado la atención a otras conductas maternales de la empresaria.