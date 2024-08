“Merece todo lo bonito”: Lucerito Mijares sorprende con nueva faceta en su carrera

Lucerito Mijares, hija de las icónicas figuras del entretenimiento Lucero y Mijares, ha demostrado ser una fuerza en ascenso por derecho propio en la industria del espectáculo. Su carrera en el mundo del entretenimiento ha sido una travesía destacada, marcada por una serie de logros que subrayan su talento. A pesar de su famoso linaje, la joven ha logrado establecerse como una artista excepcional, ganando el reconocimiento y el cariño del público.

Este año ha sido particularmente significativo para Lucerito, entre su protagónico en la puesta en escena “El Mago”, hasta su participación en el reality show “Juego de Voces”, con lo que demostró su versatilidad, además de su capacidad para cautivar y conectar con el público.

El programa fue especialmente importante ya que se convirtió en una plataforma para lanzar colaboraciones musicales con Eduardo Capetillo Jr., Mia Rubin y su propio padre, Mijares.

Lucerito Mijares se abre paso en ambicioso proyecto

Uno de los mayores logros de Lucerito en este año es su debut como protagonista en el doblaje con la cinta animada “La Leyenda del Dragón”.

“Hice una participación chiquita en otra película pero aquí es esta niñita que se llama Ping que la quiero ya muchísimo. El teatro me ha ayudado mucho y tener a mi mamá que hizo a Jane en Tarzán era super lindo y mi papá que cantó en La Bella y la Bestia. Hace poco conocí a la que hace Anne Hathaway y me volví loca, fue hermoso. El dobaje me parece increíble y ojalá pueda yo hacerlo en un futuro”, sentenció Lucerito en entrevista con Quién respecto a esta nueva experiencia.

En esta película, la joven dará voz al personaje de Ping, una huérfana en la antigua China que se embarca en una emocionante aventura para salvar a los últimos dragones del reino. El papel de Ping es un desafío significativo, ya que requiere de una interpretación emocional y convincente para dar vida a una heroína en una historia llena de acción y fantasía.

Este papel protagónico en La Leyenda del Dragón marca un nuevo hito en la carrera de Lucerito, ya que es su primera experiencia como protagonista en el doblaje de una película animada. Aunque ya había demostrado sus habilidades en el doblaje con su participación en la cinta de Disney “Wish”, asumir ahora el rol central le brinda la oportunidad de explorar y expandir su rango vocal y emocional.

La noticia de este nuevo proyecto hizo que de inmediato internautas reaccionaran. “Merece todo lo bonito”. “Awwwn que bonito todo lo que está logrando La princesa de México (Lucero Mijares)”. “esoooo, otro éxito más para la estrella juvenil más talentosa de México”, se lee.

El éxito de Lucerito Mijares en diversas áreas del entretenimiento es un testimonio de su dedicación y talento. A pesar de estar bajo el impacto de la fama de sus padres, ha logrado forjar su propio camino y destacarse por sus méritos. Su habilidad para conectar con el público, tanto en el escenario como en la pantalla, y su disposición para asumir nuevos desafíos la convierten en una figura prometedora en la industria del entretenimiento. A medida que continúa desarrollando su carrera, Lucerito Mijares sigue consolidando su lugar como una estrella emergente, llevando consigo un legado de talento y pasión que ella misma ha cultivado.